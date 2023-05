Des experts américains préconisent les mammographies de dépistage dès 40 ans

Toutes les femmes devraient commencer à passer des mammographies de dépistage dès l’âge de 40 ans, préconise un groupe d’experts américains.

Le Groupe de travail des services préventifs des États-Unis (U.S. Preventive Services Task Force) s’inquiète en effet de la hausse des diagnostics de cancer du sein chez des femmes de plus en plus jeunes.

En 2009, l’USPSTF avait pourtant fait passer l’âge de ces contrôles de routine de 40 à 50 ans. À l’époque, les chercheurs craignaient que cela entraîne des examens invasifs sur ces femmes plus jeunes.

Mais les dernières statistiques, et notamment le taux de mortalité chez les femmes afro-américaines, inquiètent ces spécialistes.

«Nous ne savons pas vraiment pourquoi il y a une hausse du cancer du sein chez les quadragénaires», explique la Dre Carole Mangione au New York Times.

«Mais quand plus de personnes d’un certain groupe d’âge sont touchées, la prévention au sein de ce groupe sera plus efficace.»

Cette nouvelle recommandation, qui pourrait être suivie par les autorités sanitaires américaines, toucherait environ 20 millions de femmes aux États-Unis.

Selon le New York Times, en 2019, 60% des femmes de 40 à 49 ans disaient avoir passé une mammographie dans les deux dernières années, contre 76% pour les femmes de 50 à 64 ans et 78% pour les femmes de 65 à 74 ans.

Au Québec, les femmes de 50 à 69 ans sont invitées à passer une mammographie de dépistage tous les deux ans.