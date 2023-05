Des stations de lavage de bateau au Lac-Saint-Jean

Les propriétaires de bateau devront s’attendre à devoir nettoyer leur embarcation avant d’aller naviguer sur le lac Saint-Jean cet été puisqu’une vingtaine de stations de lavage seront ajoutées autour du Lac prochainement.

L'objectif des installations à venir est de prévenir l'introduction d'espèces aquatiques invasives, car les lacs sont de plus en plus envahis par ces espèces indésirables.

«Ce qu'on veut éviter le plus possible chez nous, c'est l'arrivée de moules zébrés et les Myriophylles en épis qui est présente dans certains lacs à l'extérieur. On sait que quand ça arrive dans un lac, on est pris avec ça. Il n'y en a pas encore dans la région, on est chanceux», a soulevé la mairesse de la municipalité de Labrecque, Marie-Josée Larouche.

Vingt stations de lavage de bateaux feront donc leur arrivées au Lac-Saint-Jean. Une initiative de la Corporation Lactivité Pêche Lac-Saint-Jean pour prévenir l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes. Le gouvernement provincial a annoncé une contribution de 150 000 $ pour ce projet, évalué à 1,1 million $.

«C'est une bonne chose parce que les espèces envahissantes, on sait que c'est un problème. Et pour les résidents riverains, ils vont voir une nette amélioration avec les années», a mentionné un citoyen de Labrecque.

«C'est super important pour notre eau, les fameux bateaux qui arrivent de partout, qui emmènent des coquilles, ça nous prend une station de lavage absolument!», a insisté un autre citoyen.

Sept premières stations

Les sept premières stations seront installées cet été dans les endroits plus achalandés, comme à Labrecque. La municipalité a décidé d’emboîter le pas l’an dernier en effectuant une demande de subvention. Les citoyens seront donc les premiers à pouvoir en bénéficier.

«On a décidé d'y aller avant le temps parce que ça nous concerne trop, il ne faut pas passer à côté de ça. On est allé chercher une subvention de 15 000$ pour avoir notre installation. Ça a été installé le 1er mai, mais dû aux pannes électriques, on n'a pas pu faire de test. Donc, il reste le test à faire et on va être en mesure d'utiliser notre station de lavage de bateau», a expliqué Mme Larouche.

La station de lavage sera mise à la disposition des usagers au cours de prochains jours dans le stationnement arrière de l'édifice municipal de Labrecque. Les plaisanciers pourront se diriger à l'espace désigné dans le stationnement pour procéder au nettoyage de leurs embarcations.

«Aussitôt qu'on change de plan, on demande aux gens d'aller nettoyer leur bateau. On appuie sur le bouton vert, ça va démarrer la machine à pression pendant cinq minutes, le temps que les gens lavent leur bateau», a précisé la mairesse.

Lavage obligatoire

Le lavage sera obligatoire pour tout type d'embarcation.

«Il faut nettoyer notre kayak, les paddle board, tout ce qui flotte. Il va toujours y avoir une inspection visuelle de fait par la personne responsable. Il y a des amendes qui sont possibles. Ça a le but de protéger, notre lac est vieillissant, notre lac est en danger», a dit Marie-Josée Larouche.

La municipalité utilisera les médias sociaux pour sensibiliser la population et soutenir l'effort collectif afin de préserver l'écosystème des lacs.