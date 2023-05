Des travaux et un règlement nuisent aux commerçants de la rue Sainte-Catherine

Les embûches se multiplient pour les commerçants de la rue Sainte-Catherine Est, alors qu’ils devront respecter un règlement pour permettre la libre circulation des véhicules d’urgence.

Alors que la saison estivale approche, plusieurs restaurateurs vont perdre de l’espace dans l’aménagement de leur terrasse en plus de devoir jongler avec les désagréments des travaux prévus sur Sainte-Catherine.

Selon le règlement de l’arrondissement Ville-Marie, «une plateforme ne peut pas être située à moins de 5 m d’une intersection, calculé à partir du début du rayon de giration du trottoir en s’éloignant du coin de la rue».

En images, voici le règlement qui devra être respecté.

Un commerçant rencontré par TVA Nouvelles aurait aimé être informé plus tôt que le règlement allait être appliqué à la lettre par la Ville de Montréal cet été.

Auparavant, la Ville laissait une marge de manœuvre aux commerçants, mais pas cette année.

«Il y a eu plusieurs feux dans le Village, 90-100 pompiers se sont déplacés, il n’y a jamais eu de problématique, mais cette année avec ce qu’on a vécu dans le Vieux-Montréal [on] semble apporter une modification générale dans l’ensemble de la Ville de Montréal [...] Apporter des modifications, ça va être plusieurs milliers de dollars, des délais et on va perdre énormément de places sur nos terrasses», explique le copropriétaire du restaurant La Piazzetta, André Labelle.

Au moment d’écrire ces lignes, TVA Nouvelles n’avait toujours pas obtenu une réaction écrite de la Ville de Montréal.