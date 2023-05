Échec massif à l’examen de l’Ordre des infirmières: plus de 500 candidates recalées inutilement

Plus de 500 candidates supplémentaires auraient dû réussir l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec en septembre dernier. Un test mal conçu et une note de passage trop élevée amènent le Commissaire à l’admission aux professions à recommander une révision des résultats.

Le Commissaire vient de dévoiler son deuxième rapport d’étape dans l’enquête sur l’échec massif à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en septembre 2022.

Sur les 2376 candidates qui s’y présentaient pour la première fois, le taux de réussite a atteint seulement 51,4%.

Une simulation menée par le Commissaire démontre que «n’eût été la note de passage élevée maintenue par l’Ordre, plus de 500 personnes candidates auraient réussi plutôt qu’échoué à l’examen de septembre 2022».

«C’est autant de futures infirmières qui auraient pu avoir leur permis d’exercice à l’automne 2022 et contribuer au réseau de la santé, écrit Me André Gariépy. Le commissaire appelle à ce que les résultats de septembre 2022 soient recalculés à partir d’une note de passage revue et pleinement justifiée.»

Un examen défaillant

Deux constats mènent le Commissaire à cette conclusion.

Tout d’abord, l’examen comporte plusieurs défaillances. Les documents qui servent à écrire les questions ne sont pas à jour. Ainsi, le Plan directeur de l’examen date de 1999. La Mosaïque de compétence de l’Ordre, elle, n’a pas été révisée depuis 2009.

De plus, «l’Ordre ne dispose pas d’une analyse des tâches de la profession infirmière spécifique à la construction d’un examen», note le rapport.

Pour compenser ces lacunes, l’OIIQ a choisi d’ajouter une «erreur de mesure» qui est venue ajouter 4% à la note de passage. «Le maintien d’une note de passage élevée à l’examen de septembre 2022, sans justification et documentation suffisantes, a entraîné une augmentation significative et inhabituelle du taux d’échec», écrit le commissaire.

Note de passage

D’ailleurs, la façon de déterminer la note de passage est elle-même critiquée. Nommée méthode Angoff, elle consiste à sélectionner un groupe d’expert qui accorde une valeur à chaque question en évaluant la capacité d’un élève minimalement compétent à y répondre.

Mais le groupe retenu par l’OIIQ était trop restreint, avec seulement 10 membres, et comprenait seulement des personnes titulaires d’un baccalauréat, tandis que l’examen s’adresse aussi à des étudiantes du cégep. De plus, certains des membres étaient absents lors de la détermination de la note de passage pour la séance de septembre 2022, diminuant d’autant la diversité des opinions recherchée pour établir la norme.

Avec la méthode Angoff et l’erreur de mesure, la note de passage a été portée à 53,8%. Le tout a ensuite été ajusté de manière linéaire pour en faire une «note de passage fixe de 55% pour la communication publique».

Questions peu claires

Finalement, les questions elles-mêmes étaient problématiques: 12% d’entre elles «n’ont pas donné de bons résultats sur le plan statistique». Par exemple, elles pouvaient être ambiguës ou avoir plusieurs bonnes réponses.

D’ailleurs, un sondage mené auprès des candidates à l’examen révèle que 85% d’entre elles «ont considéré défavorablement le niveau de difficulté de l’examen». De la même façon, «74 à 75% des répondants ont jugé défavorablement la clarté des questions et des choix de réponse».