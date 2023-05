Ed Sheeran a-t-il dit non au roi Charles III ?

Certaines rumeurs affirmaient en effet que l’interprète de «Shape of You» n’a pas voulu se produire sur la scène prévue pour célébrer l’événement à Windsor dimanche dernier. La cause avancée était alors sous-entendue par quelques-uns: le rejet de la monarchie à la suite des révélations de Meghan Markle et du prince Harry.

Toutefois, la réponse est plus simple que cela. «On ne m’a jamais invité», a déclaré Ed Sheeran au micro de SiriusXM, par souci de transparence.

Aucune brouille, non plus, entre l’artiste et la famille royale britannique n'est à l'origine de cette non-invitation. «Je suppose que s’ils ont fait un tour sur la Toile pour chercher "que fait Ed le 6 mai", ils auront trouvé que je jouais à Dallas. Je pense que c’est ce qu’il s’est passé», a-t-il ajouté.

Katy Perry et Lionel Richie ont assuré le spectacle sur la scène installée au pied du château de Windsor pour célébrer le couronnement du monarque de 74 ans et de son épouse, la reine Camilla. Parmi les artistes à s’être produits, le public a pu également applaudir, entre autres, le groupe Take That (sans Robbie Williams), Nicole Scherzinger, Paloma Faith ou encore Andrea Bocelli.