Garderies: des municipalités investissent aussi pour la création de nouvelles places

Les services de garde éducatifs en communauté se multiplient au Québec. Dans la Mitis, au Bas-Saint-Laurent, deux municipalités sont présentement en train d'aménager des locaux à leurs frais pour créer des places en garderie dans leurs communautés.

«Ca permet vraiment d'obtenir des places à 8,85 $ par jour à une vitesse que l'on n'a jamais vue», a expliqué la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

Au total, 126 projets de services de garde éducatif en communauté ont été autorisés par le ministère depuis que le projet pilote a été lancé en avril 2022. «C'est un immense succès, la réponse est extraordinaire», a renchéri la ministre.

Le projet-pilote du gouvernement permet à des responsables en service de garde éducatif, reconnues ou en voie de l'être, d'expérimenter la garde ailleurs que dans une résidence habitée, soit dans un local fourni par une municipalité.

Les municipalités de Price et de Sainte-Angèle-de-Mérici au Bas-Saint-Laurent ont récemment décidé d'investir pour développer ce genre de milieu de garde.

C'est au sous-sol de l'ancienne Caisse populaire Desjardins que 12 enfants seront accueillis, quand les travaux seront terminés.

«Avec la caisse populaire qui est fermée, il ne reste que le guichet, a expliqué le maire de Sainte-Angèle-de-Mérici, Jimmy Valcourt. On s'est dit que ce serait un super beau bâtiment pour faire ça et c'est une bonne façon de le faire revivre, donc on a fait l'acquisition.»

«L'objectif c'est de travailler pour se développer, pour avoir des services pour les familles, a-t-il ajouté. Les enfants c'est le futur alors on ne pouvait pas passer à côté de ca», a ajouté M. Valcourt.

La ministre de la Famille a rappelé que dans les dernières années, «on a perdu beaucoup de milieux familiaux. C'est d'autant plus important que l'on puisse retrouver ces places le plus rapidement possible».

À Price, le nombre de services de garde en milieu familial a fondu dans les dernières années, passant de 11 à 4.

La municipalité a investi 70 000 $ pour adapter des locaux de son bureau municipal, qui seront bientôt loués aux deux responsables de service de garde qui seront responsables des enfants.

«Le retour sur l'investissement se fait à la fois d'une façon financière par le loyer, mais on vient aussi se doter d'un service supplémentaire qui était très attendu», a précisé le maire de Price, Bruno Paradis.

«Dans les plus petits milieux, c'est plus intéressant d'ouvrir 6 ou 12 places», a soutenu de son côté la ministre de la Famille pour expliquer le succès de cette formule dans les régions.

Avec 14 projets déjà autorisés par le ministère de la Famille, le Bas-Saint-Laurent est dans les 5 régions où les projets de service de garde éducatif en communauté sont les plus nombreux. C'est dans Chaudière-Appalaches où l'on observe le plus grand nombre de projets réalisés ou potentiels avec 18 projets autorisés.