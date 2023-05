Il tire sur une ado de 14 ans parce qu'elle joue à cache-cache sur son terrain

Un homme de Louisiane aurait tiré sur une jeune fille de 14 ans à l'arrière de la tête alors qu'elle jouait à cache-cache avec un groupe d'amis sur sa propriété, selon New York Post. L’homme a dit à la police qu'il avait ouvert le feu après avoir vu des ombres.

David Doyle, 58 ans, a été accusé de voies de fait graves, de quatre chefs de voies de fait graves avec une arme à feu et d’utilisation illégale d'une arme à feu, selon ce qu’a appris le New York Post.

L'incident s'est produit dimanche matin à Starks, une petite ville près de la frontière avec le Texas, où la police a reçu des informations faisant état d'une fusillade.

Plusieurs mineurs auraient été en train de jouaient à cache-cache dans le secteur et se cachaient sur la propriété du voisin, a déclaré le bureau du shérif de la paroisse de Calcasieu dans un communiqué.

L’accusé a expliqué aux policiers qu’il avait observé des ombres à l’extérieur de sa maison et qu’il avait cru bon d’aller récupérer son arme à feu. Il est ensuite retourné à l’extérieur et a commencé à tirer sur les enfants qui s’enfuyaient. L’homme a indiqué au New York Post qu’il ne savait pas qu’il avait atteint l'adolescente par balle.

Miraculeusement, la jeune fille s’en est tirée avec des blessures qui n’ont pas mis sa vie en danger. Elle a toutefois été rapidement transportée en centre hospitalier suite à l’attaque.

En entrevue à KPLC-TV sa famille a déclaré qu'elle se remettait sur pied après cette horrible épreuve.

Doyle est resté en détention mardi au centre correctionnel de Calcasieu, sa caution étant fixée à 300 000 $.

Son arrestation est la dernière d'une récente série de fusillades impliquant de jeunes victimes prises pour cible par des adultes.