Inflation: des frais funéraires plus élevés

Comme plusieurs biens et services, les frais funéraires n'échappent pas à l'inflation. Les prix des cercueils, des urnes, des pierres tombales, mais aussi des services connexes aux cérémonies augmentent.

Selon la National Funeral Directors Association qui représente près de 11 000 salons funéraires dans 50 pays, le coût moyen rattaché à une cérémonie funéraire excluant les frais de cimetière et de pierre tombale était évalué en 2021 à 10 600$ pour des funérailles avec inhumation. Pour des funérailles avec crémation, le coût oscille autour de 9400$.

Pour Marie Eve Garneau, directrice de salons funéraires, les préenragements sont une façon de se mettre à l'abri de l'inflation.

«Si aujourd’hui, vous contractez des enragements funéraires à 7000$, même si le prix a augmenté à votre mort dans 20 ans, vous allez recevoir le même forfait sans débourser davantage», explique Marie-Eve Garneau, directrice des opérations du Groupe Garneau Thanatologue.

Nadia Atik de Lévis a fait ses préenragements funéraires. Le décès de son conjoint en 2018 l'a amené à se pencher sur ce sujet souvent un peu tabou.

«C’était pour me libérer l’esprit (...) et une fois que je suis morte, je n’ai pas de famille ici et je ne voulais pas laisser cette gestion à la famille de mon conjoint. Autant que j’assure ma maison, autant que j’assure ma voiture, j’assure aussi ma mort»

clip fait pour éviter cette tâche à mes proches», mentionne Nadia Atik.

Au Québec, comme ailleurs au Canada, la tendance des dernières années est à l'incinération. En 2022, autour de 82% des personnes décédées dans la province ont préféré cette option. Les coûts moindres peuvent avoir une influence sur la décision de certains. Alors qu'un cercueil d'entrée de gamme peut coûter autour de 2000$ pour une inhumation, une urne pour recueillir les cendres, peut être acheté à partir d'environ 300$ dans les salons funéraires que nous avons visités.

«On magasine les funérailles toujours par besoin et non par choix, donc c’est une place que nous voulons couper», souligne la directrice des opérations du Groupe Garneau Thanatologue.

Les cimetières également n'échappent pas à l'inflation. Bien que le prix d'un lot varie énormément d'une région à l'autre, certaines façons de faire permettant d'économiser sont de plus en plus populaires. Partager une pierre tombale avec une autre famille en y inscrivant les noms des défunts sur les 2 côtés du monument en est une.

«D’un côté on a une famille, de l’autre côté de la pierre, on a une autre famille pour réduire les coûts», dit François Chapdelaine de l’Association des cimetières du Québec.

Lorsqu'une personne est incinérée, les proches peuvent placer les cendres dans un columbarium. Une option choisie pour 26% des défunts au Québec. Enterrer les cendres dans un cimetière est également une possibilité, optée dans 36% des cas. Mais il y a également l'alternative sans frais , de repartir avec l'urne. 37% des proches de défunts l'ont fait l'an dernier.

Coûts moyens de funérailles

2021

inhumation : 10 600$ (hausse de 6,6% par rapport à 2016)

crémation : 9 400$ (hausse de 11,3% par rapport à 2016)

source: National Funeral Directors Association