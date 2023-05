Le Canada ne se laissera pas «intimider» par la Chine, dit Trudeau

La Chine ayant annoncé l’expulsion du tac au tac d’une diplomate canadienne mardi, Justin Trudeau a déclaré que le Canada ne se laisserait pas «intimider» pour autant.

«Évidemment, on voit [des représailles] de la Chine, mais nous allons continuer de faire ce qui est dans l’intérêt des Canadiens. Nous n’allons pas être intimidés à ce niveau-là», a-t-il déclaré avant son arrivée à la réunion hebdomadaire du cabinet.

M. Trudeau a défendu la décision «importante et sérieuse», prise «de façon responsable et réfléchie» lundi, d’expulser un diplomate chinois qui était lié aux efforts d’intimidation envers le député conservateur Michael Chong et sa famille.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a assuré mardi matin que la décision, qui représente un nouveau froid dans les relations avec la Chine, n’avait pas «été prise à la légère».

«C’est une décision que je pense que nous devions prendre en prenant un certain temps, mais en même temps en faisant en sorte de gérer la situation avec le calme, mais aussi le sérieux nécessaire», a-t-elle déclaré aux journalistes.

Mme Joly ne s’est pas prononcée sur les conséquences futures que les Canadiens pouvaient attendre de la Chine.

En tant que ministre, elle a toutefois affirmé qu’elle continuerait à prendre «des décisions de principe».

La diplomate canadienne qui devra rentrer au pays, Jennifer Lynn Lalonde, est «une diplomate de carrière très respectée, et qui a toujours respecté la convention de Vienne», a poursuivi Mme Joly.

L’annonce de son expulsion est venue par voie de communiqué du ministre chinois des Affaires étrangères, mardi. On annonce que Mme Lalonde, qui était basée au consulat du Canada à Shanghai, devra quitter le pays avant le 13 mai.

À Shanghai au consulat du Canada, des employés ont affirmé à l’AFP ne pas être au courant de la décision. Une voiture de la police chinoise était stationnée devant l’immeuble qui abrite la représentation diplomatique.

«Nous conseillons à la partie canadienne de cesser ses provocations injustifiées», a affirmé devant la presse mardi Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise.

Il a averti que la Chine prendra des «mesures fermes et énergiques» si le Canada «n’écoutait pas ce conseil».