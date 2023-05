Le personnel de soutien en éducation épuisé, selon un sondage

Le personnel de soutien est à bout de souffle et plusieurs ont pensé quitter leur emploi, indique un coup de sonde mené en janvier dernier, en Estrie, par le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

• À lire aussi: Enseignement: mettre de l’ordre dans la profession

Environ 71% des répondants au Centre de service scolaire (CSS) des Hauts-Cantons jugent ainsi que leur travail est épuisant émotionnellement, selon ce sondage.

La moitié d’entre eux ont d’ailleurs déjà songé à partir. Le son de cloche est sensiblement le même du côté des employés des centres de services scolaires du Val-des-Cerfs et des Sommets, qui ont aussi été sondés.

Réalisé auprès du personnel de soutien de trois centres de services scolaires de l’Estrie, ce sondage a été fait pour établir un portrait des six derniers mois.

«Ça me confirme ce qu’on adressait depuis des années, a souligné Julie Bolduc, représentante du syndicat du personnel de soutien des Hauts-Cantons [...] Ça me dit que si le gouvernement ne se réveille pas cette fois-ci, on a un réseau scolaire qui est en péril.»

TVA NOUVELLES

Environ la moitié des répondants ont affirmé avoir déjà subi de la violence psychologique de la part d’élèves. La violence physique est aussi un enjeu, selon ce sondage indiquant qu’entre 30 et 42 % des répondants ont vécu une telle situation.

En période de négociations des conventions collectives, les syndicats espèrent que leurs cris d'alarme soient entendus par le gouvernement.

De leur côté, les centres de services scolaires des Sommets et des Hauts-Cantons ont préféré prendre connaissance de la démarche et des résultats avant de commenter. Pour sa part, le CSS du Val-des-Cerfs a répondu par écrit.

«Des discussions ont actuellement cours au niveau national vis-à-vis le sujet, a-t-on soutenu. Nous faisons confiance aux tables de discussion et à l'ensemble des parties qui y prennent part afin de mener à bien les échanges sur le sujet.»