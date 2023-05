Le tireur au Texas collectionnait des armes bien avant le massacre

Plusieurs armes détenues par le tireur du centre commercial Allen Outlet, y compris le fusil d'assaut de style AR-15 utilisé lors de l'attaque qui a fait huit morts, ont été achetées légalement, a déclaré une source policière à CNN.

La plupart des armes ont été achetées à des vendeurs privés, ce qui est légal au Texas, ce qui laisse croire que le suspect, Mauricio Garcia, n'a pas fait l'objet d'une enquête d'antécédents criminels.

Le tireur a obtenu ses armes «au fil du temps», a déclaré la source : «ce n'était pas un cas où il s'est précipité pour acheter des armes avant l'attaque».

Garcia a quitté sa résidence familiale il y a environ deux mois et ses proches ne l'ont vu que quelques fois depuis son déménagement, selon la source.

La famille a coopéré avec les forces de l'ordre et rien n'indique qu'elle était au courant des plans d'attaque de Garcia ou de sa propension à la violence.

CNN

Le motif n'a pas encore été identifié par les autorités, mais celles-ci continuent de regarder sous l'angle de l'extrémisme domestique.

Les forces de l'ordre n'ont pas le sentiment d'avoir une «image complète» du passé du suspect et continuent de creuser ses antécédents, a raconté la source.

Problèmes personnels

Garcia, un diplômé de l’école Bryan Adams en 2008, aurait écrit des publications en lien avec l'idéologie nazie. Il a partagé des images de ses nombreuses armes à feu et a poussé une photo des heures d'achalandage du centre commercial d’Allen sur un site Web de médias sociaux dans les semaines précédant la fusillade.

Un utilisateur du site Web russe de médias sociaux Odnoklassniki a publié des photos de plusieurs reçus, ainsi qu’un billet d'avion identifié comme étant celui de Garcia, et a également inscrit une date de naissance correspondant à celle du suspect identifié comme le tireur présumé par la police.

Une source policière a confirmé à CNN que les enquêteurs associent le compte à Garcia.

Dans un article décousu écrit le jour de la tuerie – la dernière correspondance du compte – Garcia a cité la série South Park et d'autres films ou émissions de télévision, et a fait allusion à des problèmes personnels non divulgués.

«Même si je suis allé voir un psychologue, ils ne pourraient pas résoudre ce qui ne va pas avec moi. En plus, cette merde coûte cher.»

Garcia a également publié des photos d’une personne torse avec un imposant tatouage d’une croix gammée sur le cœur. Rien ne confirme que c’est lui.

Dans un autre message, il a exprimé sa colère envers les membres de la famille qui «se sont moqués de toute tentative que j'ai faite pour être masculin...» et «m'ont dit que j'étais dérangé...»