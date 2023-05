Robert De Niro papa pour la septième fois

En pleine promo pour la sortie de son nouveau film, la comédie «About My Father», l’acteur de 79 ans a été interrogé sur sa propre paternité. «Je sais que vous avez six enfants», a entamé le journaliste de ET Canada, avant d’être immédiatement repris par la vedette.

«Sept, en fait. Je viens d’avoir un bébé», a lancé Robert De Niro.

Le comédien n’a pas partagé plus de détails, ni sur la date de naissance ni sur l’identité de la maman. Son porte-parole a néanmoins confirmé les propos de la vedette.

Robert De Niro s’est séparé de sa deuxième épouse, Grace Hightower, en 2018, après plus de vingt ans de mariage. Ils ont ensemble deux enfants, Elliot et Helen. Il avait été précédemment marié à Diahnne Abbott, avec qui il a également une fille et un fils, Drena et Raphael. La vedette hollywoodienne élève aussi des jumeaux avec Toukie Smith, Aaron et Julian.

Robert De Niro a évoqué les liens qui l’unissent à ses enfants et comment, notamment, les plus jeunes le font de temps en temps tourner en bourrique.

«Mes enfants ne sont pas toujours d’accord avec moi, mais ils restent respectueux. Ma fille (Helen) a 11 ans et elle me donne parfois du fil à retordre, même si je l’adore. Et avec mon plus jeune maintenant, ça en fait plus à venir. Mais c’est comme ça», a confié Robert De Niro.