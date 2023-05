Santé mentale: le programme «Aire ouverte» pour aider les jeunes

Les ressources d’aide en santé mentale sont de plus en plus sollicitées par les adolescents et les jeunes adultes.

Afin de leur venir en aide, le gouvernement du Québec a mis sur pied en 2018 le programme «Aire ouverte», qui se déploie dans l’ensemble de la province.

Les consultations avec les travailleurs sociaux dans les centres de service administrés par les CIUSSS se font sans accord parental.

Alaa Ben Romdhane, jeune adolescente de Montréal, a eu recours aux services offerts par le programme «Aire ouverte».

«Moi j’avais vraiment besoin de quelqu’un d’externe, qui pouvait avoir une autre vision sur ce qui se passait dans ma tête et dans ma vie», reconnait-elle.

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, via ses quatre points de service, a complété 3000 interventions l’an dernier auprès de 500 jeunes.

Dans la plupart des rencontres, aucun rendez-vous n’est requis, et les services sont nombreux.

Selon Anne Leblanc, travailleuse sociale à «Aire ouverte», les trois dernières années ont été difficiles pour la jeunesse québécoise.

«La pandémie a augmenté les symptômes anxieux chez les jeunes», dit-elle.

«[Aire ouverte] c’est vraiment un filet de sécurité.»

Le ministre Carmant satisfait

En entrevue avec notre journaliste Harold Gagné, le ministre québécois responsable des Services sociaux Lionel Carmant constate une baisse des listes d’attente pour obtenir des services en santé mentale.

«On a vu, depuis l’ouverture des nombreuses Aires ouvertes, une diminution des listes d’attente en santé mentale / jeunesse, je pense qu’il y a un lien direct», affirme-t-il.

L’homme politique se donne comme objectif de mettre en service 80 aires ouvertes au Québec.

«On a investi 40 M$ jusqu’à présent, les sommes ne sont pas encore toutes déployées, parce que c’est environ 1,5 M$ par site», conclut-il.

