Sauvetages nautiques : les formations des pompiers sont insuffisantes, selon le syndicat

Le représentant des pompiers du Québec au Syndicat canadien de la fonction publique est en colère après la mort de deux pompiers à Baie-Saint-Paul.

«La première fois, je m'étais dit: "Ça ne devrait plus jamais arriver." C'est encore arrivé (...) La fille de Pierre Lacroix a fait une publication, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, elle dit: "Un an, huit mois plus tard, la même tragédie arrive. Je pense qu'avec mon père, ils n'ont pas encore compris."», mentionne Max Vendette, représentant des pompiers au SCFP.

Selon lui, les municipalités préfèrent épargner de l’argent au lieu des vies du personnel et de ses citoyens.

Il manquerait de formations et les équipements ne seraient pas adéquats

«Ça fait des années qu'on se cache, je vous dirais, en disant que tout va bien dans le milieu de la sécurité incendie. Parfois, dans nos bilans de formation, avec les petites municipalités, on écrit que nos formations, c'est fait, tout va bien. On écrit qu'on répond aux exigences du schéma, mais malheureusement, ce n'est pas tout le temps vrai», dit-il.

À Salaberry-de-Valleyfield, les pompiers de Boisbriand étaient mardi en formation en eau vive sur la rivière Saint-Charles pour effectuer des sauvetages sécuritaires, efficaces et appropriés.

«On s'assure avant tout que les intervenants travaillent de façon sécuritaire, comprennent leur degré d'exposition au risque, savent gérer le risque, savent se sortir également du risque advenant une chute accidentelle à l'eau. Et une fois que tout ça est maîtrisé, mais tranquillement pas vite, on peut commencer à développer des méthodes, des techniques qui vont leur permettre d'intervenir auprès de citoyens ou de victimes dans le besoin», explique le directeur des opérations SIFA Westley Grenon.

La Ville de Boisbriand ne lésine pas dans la formation de ses pompiers. La Ville investit plus de 100 000$ par année.

