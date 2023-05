Taylor Swift: la cause de son retard de 4h expliquée

Les conditions météo n’étaient pas au rendez-vous du concert de Taylor Swift à Nashville, dimanche. À un point tel que les responsables du Nissan Stadium où elle devait se produire pour le troisième soir consécutif ont repoussé le spectacle en plein air de près de quatre heures.

Une pluie battante s’est abattue sur le site et des risques d’éclairs menaçaient la zone. Plusieurs spectateurs étaient déjà présents dans l’enceinte lorsqu’il leur a été demandé de se mettre à l’abri à l'intérieur du stade afin d’échapper aux éléments sur le terrain.

Les spectateurs arrivés plus tard ont dû attendre dans leurs voitures.

Taylor Swift a évoqué le retard sur ses réseaux sociaux : «J’ai été tellement émue par cette foule merveilleuse et généreuse de Nashville !!!! J’ai du mal à y croire. PS : je sais qu’il y a des discussions à propos de la pluie ce soir, mais je suis prête à jouer, à bientôt !»

Trois heures et demie après environ, les responsables du stade ont cité la chanson de 2010 de Taylor Swift, Sparks Fly, pour annoncer que le spectacle pouvait commencer. Pour rattraper le retard, Phoebe Bridgers et Gracie Abrams, qui assurent la première partie de la tournée de l’interprète de Shake It Off, n’ont pas joué.

Taylor Swift est montée sur scène aux alentours de 22h.

Comme on peut le voir sur les vidéos des admirateurs publiées sur les réseaux sociaux, si les conditions météo s’étaient calmées, la pluie a continué.

Taylor Swift apparaît en effet trempée, ce qui ne l’a pas empêchée d’assurer les trois heures de spectacle.

Il s’agissait du troisième et dernier concert dans sa ville natale de Nashville. Lors du premier spectacle, Taylor Swift a officiellement annoncé que son prochain album réenregistré serait Speak Now, dont la sortie est prévue le 7 juillet (23).