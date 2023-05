Un dernier album pour The Weeknd?

The Weeknd a laissé entendre qu'il était «prêt à clore» un chapitre de sa carrière musicale.

Dans une interview pour le magazine W publiée lundi, l'auteur-compositeur-interprète, de son vrai nom Abel Tesfaye, a révélé qu'il évaluait certains de ses choix.

AFP

«Je traverse une voie cathartique en ce moment, a-t-il partagé. J'arrive à un endroit et à un moment où je me prépare à clore le chapitre The Weeknd. Je continuerai à faire de la musique, peut-être en tant qu'Abel, peut-être en tant que The Weeknd. Mais je veux quand même tuer The Weeknd. Et je le ferai. Un jour. J'essaie définitivement de me débarrasser de cette peau et de renaître.»

The Weeknd, qui a sorti son cinquième album studio Dawn FM en janvier 2022, n'a pas divulgué plus de détails sur son projet de «tuer» sa personnalité publique. «L'album sur lequel je travaille actuellement est probablement mon dernier hourra en tant que The Weeknd. C'est quelque chose que je dois faire. En tant que The Weeknd, j'ai dit tout ce que je pouvais dire», a déclaré la vedette de 33 ans.

AFP

Pourtant, la vedette canadienne a indiqué qu'il avait aimé s'essayer au jeu d'acteur dans la prochaine série de HBO, The Idol, qu'il a co-créé aux côtés de Reza Fahim et Sam Levinson. «Le cinéma et la télévision sont un nouveau muscle créatif pour moi, a-t-il poursuivi, avant de faire apparemment référence à certains retards de production signalés. Je ne sors pas ma musique tant que je ne pense pas qu'elle est géniale. Pourquoi serait-ce différent?»

The Idol devrait sortir le 4 juin 2023.