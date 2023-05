Vers une bataille judiciaire entre Saguenay et Gazon Savard?

Les élus de Saguenay ont décidé, mardi, de mandater une firme d'avocat pour intenter une poursuite contre Gazon Savard, sous prétexte que l'entreprise tarderait à se conformer à la règlementation municipale et environnementale.

En août dernier, la ville avait déjà signifié une mise en demeure à l'entreprise du boulevard St-Paul. Elle avait émis une série d'infractions à la fin de l'hiver pour environ 13 000 $ d'amendes.

Des citoyens du secteur se plaignaient d'être régulièrement incommodés par le bruit des camions et par les odeurs émanant du site. Ils doutaient également du respect des normes environnementales par Gazon Savard.

Les deux parties avaient alors amorcé un processus d'échanges et de discussions pour améliorer les pratiques de l'entreprise.

Or, neuf mois après la mise en demeure, Saguenay estime que «la plupart des problématiques n'ont pas été corrigées», selon le texte de la résolution.

Même si elle veut continuer les discussions, elle mandate tout de même la firme Trivium d'amorcer des procédures...

«Il n'y a rien qui bouge, rien qui change, a expliqué la mairesse Julie Dufour après la séance du conseil. Il ne s'agit pas d'un dédommagement monétaire, mais bien de faire respecter notre règlementation. Certaines choses ne sont pas conformes, comme des installations et du remblai. On donne le mandat, mais on est encore ouvert à éviter la Cour.»

Le procureur de Gazon Savard, Me Alain Provencher, est demeuré très surpris de ne pas avoir été avisé avant que la Ville n'adopte la résolution.

«On est dans un esprit de collaboration depuis le début, a-t-il plaidé en fin d'après-midi. On essaie de régler les dossiers un par un, mais ce sont des dossiers qui sont complexes. L'entreprise a embauché une firme de biologistes, aussi des arpenteurs-géomètres. Certains points sont réglés, d'autres en développement. Alors, de voir que la ville adopte une résolution comme celle-là, c'est décevant. Mais de confier un mandat, ça ne veut pas dire que les procédures vont suivre.»

Me Provencher a rappelé qu'une demande de Gazon Savard à la Ville est demeurée sans réponse pendant deux mois.