Voici ce qu'est un claim minier

Dernièrement, le dossier des claims miniers a défrayé les manchettes en Mauricie, où des achats de titres miniers se sont multipliés au rythme des préoccupations citoyennes. Mais comment s'en procurer et quels droits possède une entreprise minière sur notre terrain ?

Le claim est le seul titre d'exploration valable au Québec. Il donne le droit exclusif de chercher des substances minérales sur un territoire défini. C'est le gouvernement du Québec qui accorde les claims. On obtient un titre minier par désignation sur carte. Tout le monde peut «claimer» un territoire, des compagnies minières comme des individus.

Un claim est valide deux ans, mais le titulaire peut renouveler son titre indéfiniment. Au Québec, la gestion des titres miniers est informatisée. Pour acheter un claim, il faut passer par le site GESTIM. Un claim coûte 37,50 $ pour 25 hectares et moins et 73 $ pour 100 hectares.

Dans la région, la MRC de Maskinongé et la Ville de Shawinigan demandent la suspension temporaire de l'achat des titres miniers pendant six mois afin d’avoir le temps de protéger des territoires. C'est ce qu'on appelle des TIAM : des territoires incompatibles aux activités minières. C'est d’ailleurs le gouvernement qui approuve les demandes de TIAMS.

Les entreprises minières, qui ont des claims et veulent débuter des travaux d'exploration, doivent informer le propriétaire du terrain et la municipalité 30 jours avant. Pour un terrain privé, un consentement écrit du propriétaire est exigé avant d'accéder au terrain.

Les sociétés minières peuvent par la suite faire des travaux de forage et d'échantillonnage pour vérifier le potentiel du site. Si une société minière veut aller plus loin, une étude du projet sur son potentiel économique sera réalisée.

Malgré la résistance, la région ne perd pas d'intérêt pour les compagnies minières. Dans les 60 derniers jours, des dizaines de claims en Haute-Mauricie ont été achetés par une société d'exploration québécoise, Exploration Midland, et par Rio Tinto Exploration Canada inc et Minerals Corps, deux sociétés minières de Colombie britannique.