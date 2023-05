Angelina Jolie rend hommage à sa défunte mère pour son anniversaire

Angelina Jolie a partagé un hommage touchant à l'occasion de l'anniversaire de sa défunte mère.

Lundi (8 mai 23), sur Instagram, l'actrice de 47 ans a posté une photo de sa mère, Marcheline Bertrand, décédée en 2007 après une bataille de près de huit ans contre le cancer du sein et des ovaires. Dans son message, elle a encouragé ses admirateurs à se faire dépister régulièrement, en particulier s'ils ont des antécédents familiaux de cancer.

« Aujourd'hui aurait été le 73e anniversaire de ma mère. Elle est décédée il y a 15 ans, après une longue lutte contre le cancer du sein et des ovaires. En juin, je serai à un mois de l'âge qu'elle avait au moment du diagnostic, a déclaré la vedette de Maléfique. J'ai subi des interventions chirurgicales préventives pour essayer de réduire les risques, mais je continue de faire des examens. »

En 2013, l'actrice a subi une double mastectomie préventive après avoir appris qu'elle avait une mutation du gène BRCA1, ce qui augmente considérablement le risque de développer un cancer du sein ou des ovaires.

Elle a conclu son message en écrivant : « J'envoie mon amour à ceux qui ont aussi perdu des êtres chers et de la force à ceux qui se battent en ce moment pour leur vie et celle de ceux qu'ils aiment. Et aux autres femmes, s'il vous plaît, prenez le temps de prendre soin de vous et de passer vos mammographies et de faire vos prises de sang ou échographies, surtout si vous avez des antécédents familiaux de cancer. »

Marcheline Bertrand, une actrice américaine qui est apparue dans des films tels que Lookin' to Get Out et The Man Who Loved Women, est décédée à 56 ans le 27 janvier 2007.