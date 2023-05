Le temps chaud cette semaine semble avoir fait fondre les prix dans les différentes épiceries et plusieurs d'entre elles tentent d’attirer les clients avec des produits d’appels.

• À lire aussi: Se nourrir sainement à moindre coût: une nutritionniste donne des conseils en épicerie

• À lire aussi: Le classement des 10 pays où l’on mange le mieux dévoilé

«Généralement on va avoir un ou deux produits d’appels [produits vendus à perte] sur la page couverture, mais cette semaine ça va jusqu’à trois, quatre et même cinq produits», explique Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de Glouton.

Cependant, malgré cette chaude lutte, c’est Maxi qui remporte le combat des circulaires cette semaine.

«C’était une course à deux, mais avec une petite avance c’est Maxi qui remporte cette semaine devant Super C».

Provigo a corrigé son circulaire pour tenter d’offrir le homard au meilleur prix.

«Ce sont les meilleurs prix pour le homard. On est encore en début de saison, donc on pourrait voir mieux dans les prochaines semaines, mais pour l’instant ce sont les meilleurs prix. On a aussi du 8,67$/lb chez IGA qui reste un bon prix», dit le spécialiste.

«On ne voit vraiment pas souvent des rabais sur les œufs depuis quelques mois. À 2,22$ la douzaine, c’est excellent, mais c’est verrouillé derrière la carte membre», dit-il.

«Moins d’un dollar le poivron c’est excellent. Nous avons la même aubaine chez IGA qui se termine le mercredi 10 mai», souligne M. Gagné-Bérubé.

«Meilleur prix en 2023! On avait vu juste une fois sous le 1,99$ depuis le début de l’année. On a aussi au même prix les huit tubes et les six Minigo, ça reste de bons prix pour ces autres produits-là», mentionne-t-il.

Est-ce que ça vaut la peine?

Desserts glacés à 4,88$ chez IGA

«Très belle aubaine et dépendamment du produit que vous allez choisir ça peut aller jusqu’à du moitié prix comme sur les Drumsticks»

Côtelettes de longe de porc désossées à 2,99$/lb chez Metro

«C’est un bon prix, mais c’est une aubaine que l’on voit quand même souvent ces temps-ci»

Pizza à croute mince Ristorante à 3,47$ chez Super C

«C’est un prix plancher! On en voit jamais moins cher que 3,47$. Ce n’est pas arrivé en 2023»

Sauce pour pâtes Catelli (640ml) à 3 pour 5$ chez Super C

«Les prix ont explosé sur les sauces, donc c’est une très belle aubaine à ce prix-là»

Tranches de fromage Black Diamond (410g) à 1,97$ chez Walmart

«C’est le concurrent direct des Tranches Single de Kraft et on ne voit plus jamais ce produit en bas de 2,97$, donc si vous appréciez cette marque c’est une très belle aubaine»

Croustilles sans nom (200g) à 0,99$ chez Provigo

«On a vu une fois à 0,95$ en mars, mais on c’est très bon»

Thon pâle Clover Leaf à 1$ chez Maxi

«Intéressant comme prix, on ne sait pas si ça inclut le thon en morceau, mais c’est une très belle aubaine»

Boissons gazeuses (6x710ml) à 2,99$ chez Maxi

«Très bon prix et je souligne que pour ce format, c’est toujours chez Maxi que l’on voit les meilleures aubaines.On a vu du 3,49$ une fois chez Walmart, mais sinon on ne voit jamais en bas de ça, à l'exception de chez Maxi»