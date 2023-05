Des recettes pour profiter des rabais en circulaire cette semaine

La nutritionniste et auteure Geneviève O’Gleman propose trois recettes qui combinent des produits en vedette dans le combat des circulaires de cette semaine afin de maximiser les économies. Les voici.

Guédilles au homard et sauce aux herbes

«Le homard à 7,75$ la livre, c’est une aubaine. Normalement c’est autour de 15 à 20$ la livre, même en saison, alors il faut en profiter», mentionne la nutritionniste.

«Au lieu d’y aller à un homard par personne, on peut faire des fameuses guédilles. J’aime bien les servir dans un pain à hot-dog et ça tombe bien, ils sont en rabais eux aussi», ajoute-t-elle.

Parfait à l’orange, framboises et sirop d’érable

«Un déjeuner au lit pour la fête des mères, je pense que ça va plaire à bien des mamans, mentionne Mme O’Gleman. C’est une recette facile à faire par les enfants.»

«Le yogourt est en spécial cette semaine [...] qu’on peut garnir avec de céréales granola et de fruits frais. On peut choisir entre les oranges et les framboises qui sont aussi en spécial, avec un petit filet de sirop d’érable», explique l’experte.

Shortcake aux petits fruits

«Cette semaine, les œufs sont également en spécial, ajoute-t-elle. Dans mon shortcake, il y a seulement quatre ingrédients donc des œufs, du sucre, de la vanille et de la farine. Donc un gâteau simplissime qui figure dans mon nouveau livre et ensuite on peut le garnir avec de la crème fouetté au sirop d’érable et plein de fruit.»

«C’est vraiment un beau dessert pour souligner la fête des mamans», conclut l’auteure.

