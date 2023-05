Deux Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie

Deux jeunes Palestiniens ont été tués mercredi par les forces israéliennes dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont indiqué le ministère de la Santé palestinien et l'armée israélienne.

Il s'agit de Ahmed Jamal Tawfiq Assaf, âgé de 19 ans, et de Rani Walid Ahmed Qatanat, 24 ans, tués à Qabatiyah, une localité proche de Djénine dans le nord de la Cisjordanie, par les forces israéliennes, a indiqué le ministère de la Santé palestinien.

Selon l'armée, «des terroristes ont tiré sur des soldats de Tsahal depuis un véhicule lors d'une activité opérationnelle pendant la nuit (de mardi à mercredi) dans le village de Qabatiyah».

«Les combattants ont riposté en tirant sur les deux terroristes et les ont tués», précise le communiqué de l'armée.

Ce raid intervient alors qu'Israël a lancé mardi des frappes sur la bande de Gaza, visant le Jihad islamique. Quinze Palestiniens parmi lesquels des membres du Jihad islamique, mais aussi quatre enfants, ont été tués, faisant craindre une nouvelle spirale de violences.

Depuis le début de l'année, au moins 125 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.