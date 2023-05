Économie circulaire: un colloque pour faire le point à Sept-Îles

Un colloque organisé à Sept-Îles sur l’économie circulaire sur la Côte-Nord visait notamment à susciter l’attention des entreprises qui, petites ou grandes, produisent à peu près toutes des déchets pouvant être valorisés pour fabriquer un autre produit.

«Partout où l’on parle de résidus, il y a des solutions», a indiqué une des organisatrices du colloque Azimut, l’agente en économie circulaire de l’organisme Synergie 138 Julie Duchesne.

«En étant en région éloignée comme on est, il faut trouver des solutions à l’interne pour s’entraider parce que le transport coûte cher», a-t-elle poursuivi.

Dans les grandes industries, l’ouverture de l’usine bioénergie AE Côte-Nord à Port-Cartier sert d’exemple. Cette compagnie produit du biocarburant avec des résidus forestiers pour alimenter l’usine d’ArcelorMittal, ce qui a permis une réduction de la consommation de mazout pour la production de boulettes de fer.

À l’autre spectre, dans le domaine de l’alimentation, la petite entreprise les Fleurs du Malt a mis en marché des mélanges à crêpes préparés à partir des sous-produits issus de la fabrication de bière à la microbrasserie la Compagnie de Sept-Îles.

«J’ai décidé de voir quel résidu était présent sur la Côte-Nord et en quoi on pouvait le transformer, a indiqué la propriétaire des Fleurs du malt, Solène Le Goff. En ayant identifié la drêche comme résidu en plus grande quantité, j’ai décidé de la transformer en farine et de le valoriser et l’intégrer à des mélanges à crêpes, produit qui n’existait pas au Québec.»

Les organisateurs du colloque Azimut souhaitent que l’événement qui s’est tenu à Sept-Îles puisse générer de nouvelles idées et entraîner la création de nouvelles entreprises guidées par le principe d’économie circulaire.