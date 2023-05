Fête des Parents dans certaines écoles: «au lieu de calmer la tension, les politiciens décident de la crinquer dans le tapis»

Les réactions politiques à la décision de quelques écoles de remplacer la fête des Mères et la fête des Pères par la fête des parents sont quelque peu exagérées selon nos analystes.

«Au lieu de calmer la tension, les politiciens décident de la crinquer dans le tapis. On a un enjeu ici», croit Philippe-Vincy Foisy.

«Je me mets juste dans la peau de ces professeurs-là qui devait être devant une classe où X, Y, Z n’avait pas de mère à cause de la DPJ, ou et cetera (...) C’est peut-être fait de façon maladroite, mais ça reste que c’est une préoccupation.»

«Est-ce qu’on est devant le cas de deux écoles où on a fait un excès de zèle sur l’inclusion à vouloir bien faire ou on est devant un vrai phénomène?», s’interroge Emmanuelle Latraverse.

«Je pense qu’il faut être prudent. À toujours grimper dans les rideaux...»

