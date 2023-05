Fête des parents: «il faut trouver une façon de penser à tout le monde»

«Il faut trouver une façon de penser à tout le monde», a martelé la marraine de la fondation des jeunes de la DPJ, Nancy Audet, devant les réactions nombreuses suivant la décision d’une école primaire de Québec de souligner la fête des parents, plutôt que la fête des Mères ou la fête des Pères.

En entrevue mercredi après-midi à LCN, Nancy Audet croit que l’initiative de l’école en question était «bonne». «Est-ce qu’il y a eu un problème de communication ? Probablement. Mais j’ai trouvé que c’était une bonne idée», affirme-t-elle.

Des milliers d’enfants au Québec vivent une situation familiale difficile, certains n’ont pas de mère ou de père. «Ces fêtes sont douloureuses pour ces enfants, dit-elle. [...] Ça leur rappelle toujours ce qu’ils n’ont pas.»

Contrairement aux adultes, les enfants ont peu de moyens de se protéger, en raison de l’école. «Un adulte, pendant la fête des Mères, des Pères, ça peut se protéger. On ferme les réseaux sociaux, on trouve des façons. Pour un enfant, c’est plus difficile à l’école», croit-t-elle.

Cette initiative venait du cœur. On l’oublie souvent mais des centaines d’enfants n’ont pas de mamans et de papas au Québec. Ces fêtes sont douloureuses pour eux alors qu’ils ressentent fortement ce manque dans leur vie. Soyons doux. Trouvons une solution. Ils existent aussi. 🙏 https://t.co/PLQqQ7isOz — Nancy Audet (@naaudet_11) May 10, 2023

S’inspirer de la Colombie-Britannique?

Depuis quelques années, la Colombie-Britannique ne souligne plus la fête des Mères et des Pères dans les écoles. Les établissements scolaires de la province célèbrent plutôt un adulte important dans la vie des enfants, une initiative dont le Québec devrait s’inspirer selon la marraine de la DPJ.

«C’est une belle façon de permettre à l’enfant de se sentir bien, dans le contexte de la fête», évoque-t-elle.