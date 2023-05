Interventions chirurgicales: un plan ambitieux de Dubé pour combler les retards

Québec annoncera ce matin un ambitieux plan de rattrapage des interventions chirurgicales au Québec. Selon nos informations, le gouvernement Legault ciblera décembre 2024 pour revenir au taux prépandémique et accélérer les chirurgies en attente depuis plus d’un an.

• À lire aussi: 500 infirmières recalées: «On est dans la maison des fous»

• À lire aussi: Patients laissés à eux-mêmes pendant 3 heures: 5 infirmières suspendues

Le ministre de la Santé, Christian Dubé en fera l’annonce à l’ Assemblée nationale en compagnie du président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Vincent Oliva.

Des objectifs seront fixés pour chacune des régions de la province. Un montant de 400 millions $ est déjà prévu au budget pour les salles d’opération et les médecins spécialistes qui y travaillent.

En date de mercredi, 17 249 patients étaient en attente d'une intervention, selon les données du ministère. Pour la période visée, 263 personnes sont passées sous le bistouri.