«J'ai suis tanné de me battre avec mon époque!»

Nombreux sont les parents qui ont été agacés par le communiqué d’une école de Québec qui a décidé de remplacer la fête des Mères et celle des Pères par celle des «Parents».

L’école de La Chanterelle a transmis cette annonce aux familles des élèves de deuxième année par souci d’«hétérogénéité».

Le chroniqueur de Qub radio Richard Martineau, lui-même parent, a cru à une blague ou un canular lorsque des gens lui ont envoyé la lettre du Centre de services scolaire de la Capitale, qui a pris cette initiative par souci d’«hétérogénéité».

«Attends une minute. C’est comme quand il y a des élèves allergiques aux arachides, il n’y aura plus d’arachides. Quand il y a des élèves végétariens, il n’y aura plus de viande à la cafétéria. S’il y a des élèves qui ne sont pas chrétiens, on ne fêtera plus Noël...», a-t-il illustré à LCN’ mercredi.

Martineau ne voit pas d’un bon œil que la mère et le père soient simplement relégués aux rôles de «parent 1, parent 2».

«Il n’y a plus d’homme, il n’y a plus de femme maintenant, ce sont des détenteurs d’utérus ou des propriétaires de testicules», s’insurge-t-il.

«Je vais te dire de quoi. Je suis un peu tanné de me battre contre mon époque. Les Anglais ont deux expressions : "If you can’t beat them, join them" et "Go with the flow".

«En suivant le courant, j’ai décidé de ne plus me battre contre mon époque et de l’embrasser», a-t-il déclaré en se beurrant de rouge à lèvres autour de la bouche.