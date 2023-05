La grande Diane Dufresne au Panthéon de la musique canadienne

Diane Dufresne a failli quitter définitivement la scène avant de célébrer ses 50 printemps. Vingt-huit ans plus tard, alors qu’on s’apprête à l’introniser au Panthéon de la musique canadienne, une première pour une interprète francophone, la création demeure son moteur, à la fois sur scène et à travers l’art visuel.

À 78 ans, la grande interprète, reconnaissable parmi toutes grâce à sa voix unique et à son interprétation sentie, remonte sur scène cet été avec son spectacle-causerie Diane Dufresne sur rendez-vous, dans lequel son public, fidèle depuis six décennies, peut lui poser des questions à travers des lectures et ses plus belles chansons. Elle est accompagnée au piano par Olivier Godin dans ce spectacle intimiste sans artifices.

Mais avant de briller à nouveau sous les projecteurs, Diane Dufresne sera de passage au Centre national de la musique de Calgary, le 18 mai, pour son intronisation au Panthéon de la musique canadienne, en même temps qu’Oliver Jones, Terri Clark et Trooper. Elle deviendra alors la première membre du Panthéon ayant un répertoire entièrement en français.

«En tant que Québécoise de langue française, c’est une fierté pour moi. C’est mon identité», a-t-elle dit à l’Agence QMI, elle qui rejoint d’autres Québécois déjà au Panthéon, comme Leonard Cohen, Daniel Lanois et Luc Plamondon. Ce dernier lui a écrit plusieurs chansons, parmi ses plus belles, comme Le parc Belmont, L’hymne à la beauté du monde, J’ai besoin d’un chum, Oxygène ou encore Les hauts et les bas d’une hôtesse de l’air. Plamondon lui a aussi fait une place de choix dans Starmania à la fin des années 1970.

«Luc Plamondon était un auteur contemporain avant-gardiste. Parler et chanter avec l’accent, ce n’était pas nécessairement évident à l’époque, chanter en France avec un accent c’était une espèce de fierté», a dit Mme Dufresne, qui se rappelle aussi de ses grands spectacles, comme Magie rose, présenté au Stade olympique en 1984, devant un public tout de rose vêtu, ou de Top secret et La nuit à Fellini «parce que le public participait».

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Authenticité

Diane Dufresne dit qu’elle a «toujours été authentique» et fidèle à elle-même. «Je ne peux pas être autrement, je suis comme je suis, ni plus ni moins.»

Reconnue pour ses costumes extravagants et ses mises en scène élaborée, d’après ses propres concepts, Diane Dufresne voulait «créer un rêve chez les gens» et ainsi faire de la place «dans leur cœur pour faire entrer beaucoup plus d’émotions».

Même si on parle d’elle comme d’une légende vivante, d’une géante, Diane Dufresne n’a guère d’intérêt pour les étiquettes.

«C’est bien, mais j’ai été beaucoup critiqué dans ma carrière. Le temps a passé et les générations ont changé, c’est okay, mais je passais pour une diva aussi. On passe toujours pour une diva quand on ne fait pas ce que le monde veut.»

Loin de la retraite

Diane Dufresne est loin d’avoir dit son dernier mot. Elle continue de s’éclater à travers l’art visuel, notamment la peinture, et elle souhaite replonger dans son autobiographie, commencée en 2017. «Il y a un truc musical que je prépare aussi qui va sortir dans quelques mois, je l’ai écrit. Je suis toujours dans la créativité.»

Celle qui a été accompagnée par son mari Richard Langevin ces dernières décennies souhaite maintenant le laisser briller, puisqu’il est de retour à ses premières amours de sculpteur et prépare une exposition rétrospective baptisée Continuum. Celle-ci sera présentée dès le 24 mai au Centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny.

Celle qui demeure préoccupée par l’écologie et maintenant par l’intelligence artificielle songe déjà à son 80e anniversaire, qui sera célébré le 30 septembre 2024. «Je ne suis pas loin de 80 ans, c’est assez délirant! Les gens disent que la vieillesse est un naufrage. C’est vrai que le corps glisse, mais la tête ne glisse pas. Quand tu es vieille, la tête est encore mieux, car tu es dégagée de beaucoup de choses, tu as plus de liberté, tu as fait ta vie et maintenant tu prends ce qui est le meilleur de toi».