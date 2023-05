La Pologne remplace le nom russe de la ville de Kaliningrad par son ancien nom polonais

Le nom de Kaliningrad, dans l'enclave russe du même nom située entre la Pologne et la Lituanie, va disparaître des cartes et des documents officiels polonais et sera remplacé par l'ancienne appellation polonaise de cette ville, a annoncé mercredi le gouvernement à Varsovie.

Citant une recommandation d'une commission nationale pour les toponymes, le ministre polonais du Développement a indiqué que Kaliningrad retrouverait désormais son nom polonais de Krolewiec, qui désignait historiquement ce qui fut aussi la cité prusse de Königsberg.

«Nous ne souhaitons pas la russification en Pologne, d'où notre décision d'appeler Kaliningrad et sa région dans notre propre langue», a déclaré le ministre, Waldemar Buda, cité dans un communiqué officiel.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a aussitôt réagi en estimant qu'il ne s'agissait «même plus de la russophobie, ce sont des processus à la limite de la folie qui se passent en Pologne».

«Cela n'apporte rien de bon pour la Pologne. Ce ne sont pas seulement des actions inamicales: ce sont des actions hostiles», a-t-il insisté.

Fondée en 1255 par l'Ordre des chevaliers teutoniques, la ville devient sa capitale au milieu du XVe siècle, puis, successivement, celle du duché, du royaume et de l'État libre de Prusse.

Son nom original de Conigsberg, à la gloire du roi de la Bohême, Ottokar II, qui avait pris part à des croisades dans la région, évolua pour devenir Königsberg en allemand, Krolewiec en polonais, Karaliaučius en lituanien et Korolewiets en russe.

La ville prit en 1946 le nom de Kaliningrad, en souvenir du chef du Présidium du Soviet suprême de l'URSS, Mikhaïl Kalinine, lorsque l'Union soviétique prit possession de l'enclave en guise du dédommagement des destructions et des pertes subies lors de la Seconde Guerre mondiale.

«Le fait d'avoir pourvu une grande ville près de notre frontière du nom de Kalinine, un criminel coresponsable de la décision sur l'exécution massive des officiels polonais à Katyn en 1940, éveille en Pologne des émotions négatives», a précisé M. Buda.

Des milliers d'officiers polonais furent exécutés par la police politique soviétique en 1940, un massacre que le Kremlin a refusé de reconnaître jusque dans les années 1990.