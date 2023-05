La STQ est « une société tout croche », déplore le PQ

Problèmes à Matane, à l’Isle-aux-Coudres, entre Québec et Lévis : la Société des traversiers du Québec (STQ) est une organisation « tout croche » qui « sert de bouclier » à la ministre des Transports Geneviève Guilbault, déplore le Parti Québécois.

« On est en gestion de crise perpétuelle », a déploré mercredi le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, au lendemain d’une rencontre houleuse entre les dirigeants et la STQ et les insulaires de l’Isle-aux-Coudres, qui sont excédés par l’absence de fiabilité du service de traversier qui leur est offert.

« C’est une société qui est épouvantable », a ajouté le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, dont les électeurs ont aussi eu à composer, dans les dernières années, avec les nombreuses avaries des navires assurant la liaison entre Matane et la Côte-Nord.

En point de presse, les deux élus péquistes ont sommé la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, d’intervenir politiquement pour rétablir un service efficace de traversiers entre l’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive, dans Charlevoix.

Ils demandaient aussi à Mme Guilbault d’accélérer le processus d’acquisition des deux nouveaux traversiers destinés à l’Isle-aux-Coudres, qui est attendue pour 2029, selon ce qui a été annoncé en janvier dernier.

Citoyens de seconde zone

M. Arseneau constate qu’à l’heure actuelle, les résidents et travailleurs de l’Isle-aux-Coudres sont traités « comme des citoyens de deuxième zone ».

Dimanche dernier, des insulaires ont été ramenés à bon port par hélicoptère, et certains par un bateau de remorquage, parce qu’une amarre s’est coincée dans l’hélice du NM Svanoy, un traversier de dépannage que la STQ loue en attendant le retour de ses navires réguliers, qui sont brisés ou en processus de modernisation mi-vie.

Ils ont été nombreux à exprimer bruyamment leur colère aux dirigeants de la STQ, mardi soir, lors d’une assemblée à l’église de Saint-Bernard, à l’Isle-aux-Coudres.