Le Canada et la Lettonie formeront conjointement des soldats ukrainiens dès lundi

Les forces armées canadiennes et lettones commenceront lundi à former des soldats ukrainiens en Lettonie, ont annoncé mercredi conjointement les ministres de la Défense des deux pays.

Cette formation s’inscrit dans le prolongement des déploiements et des entraînements militaires canadiens effectués en Grande-Bretagne et en Europe pour renforcer les défenses de l’OTAN et soutenir l’Ukraine.

« Je peux annoncer que le Canada et la Lettonie formeront ensemble des soldats ukrainiens sur le sol letton, dès le 15 mai », a déclaré la ministre de la Défense, Anita Anand, à des journalistes à Ottawa, lors d’une visite de son homologue lettone, Inara Murniece.

« Nous devons continuer à soutenir ensemble l’Ukraine, car le coût de l’inaction est bien plus élevé que le coût de notre aide militaire », a-t-elle ajouté.

Depuis le début de l’année 2022, le Canada s’est engagé à verser plus de 8 milliards de dollars canadiens (5,4 milliards d’euros) pour soutenir directement l’Ukraine, notamment sous forme d’aide financière, militaire et humanitaire.

Depuis 2015, le Canada a également formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens et, au début du mois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il avait discuté d’une coopération à long terme en matière de défense avec le premier ministre canadien Justin Trudeau.

Par ailleurs, le Canada a basé plus de 1 100 soldats en Europe de l’Est, dont 800 en Lettonie.