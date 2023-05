Le Phoenix de Sherbrooke dresse un bilan positif de sa saison

La saison du Phoenix de Sherbrooke s'est terminée dimanche face aux Mooseheads de Halifax. Mardi, l'organisation a fait le bilan de sa saison et malgré sa défaite crève-cœur, l’équipe des Cantons-de-l’Est trace un bilan positif et regarde vers l'avenir.

La troupe de Stéphane Julien s’est rendue très loin, s’inclinant en demi-finale en six rencontres. C’est pour cette raison et bien d’autres que celui qui cumule les tâches d’entraîneur-chef et de directeur général est satisfait.

«Je pense qu’il faut sortir la tête haute de ce qu’on a vécu et de ce qu’on a fait vivre aux partisans», a souligné Julien en entrevue avec TVA Nouvelles, mardi.

Ce fut une saison record pour la vente de billets à Sherbrooke. Près de 112 000 partisans se sont présentés lors des matchs de saison régulière.

«Fracassant l’ancien record de 108 000. Tous les matchs des séries au Palais des sports ont été joués à guichets fermés», a mentionné la directrice exécutive de l’organisation, Jacqueline Belleau.

Un groupe «spécial»

La saison a été particulière pour les hommes de Stéphane Julien. Tout le monde a décrit le groupe de «spécial». «L’ambiance qu’il y avait dans la chambre était incroyable. On avait du fun. C’était vraiment incroyable comme saison», a d’ailleurs lancé l’attaquant Joshua Roy.

Les adieux seront ainsi d’autant plus difficiles pour plusieurs et surtout pour le capitaine Kaylen Gauthier. À 20 ans, il quitte la ligue, mais aussi son frère Ethan. «Le lien qu’on avait entre moi et lui était très fort, mais d’avoir vécu ça ensemble, je pense que ç’a fait passer ça à un autre niveau. Ce sont des souvenirs qui vont rester pour une vie», a souligné l’aîné.

Ethan Gauthier se tourne quant à lui vers le futur, puisque le repêchage de la Ligue nationale arrive à grands pas. Il peut maintenant se concentrer sur sa destination future maintenant que sa saison sur la glace est terminée.

Roy, lui, espère se joindre au Rocket de Laval dès la prochaine campagne. Il assure qu’il fera tout en son possible au camp du Canadien de Montréal, car tout peut arriver.

La reconstruction débute

Le Phoenix entamera donc sa reconstruction dès juin. Plusieurs joueurs importants ne reviendront pas pour la saison prochaine.

«On a plusieurs joueurs qui peuvent revenir comme 20 ans, mais évidemment on a le droit seulement à trois. Alors, il va y avoir des choix à faire au repêchage», a expliqué Stéphane Julien.

Cette reconstruction pourrait se faire avec ou sans l'entraîneur qui mène l'équipe depuis 2016. Même si l’organisation souhaite le garder dans ses rangs, le président, Denis Bourque, est conscient que son homme de confiance derrière le banc pourrait recevoir des offres des niveaux supérieurs. Julien ne s’en cache d’ailleurs pas, si une offre lui permettant de passer à la prochaine étape se présente, il la considérerait certainement.

Après avoir remercié toutes les personnes impliquées dans sa réussite, l’organisation sherbrookoise se tourne vers le repêchage de la LHJMQ qui se tiendra au Palais des sports le 10 juin prochain.