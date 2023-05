Mauricie et Centre-du-Québec : la liste d’attente en chirurgie devra diminuer de 90 %

Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) devra diminuer sa liste d'attente pour les chirurgies de 90 % en un an et demi. Des actions sont déjà posées dans la région dans l'objectif de diminuer l'attente.

Alors qu'en mars de cette année, le CIUSSS MCQ comptait 350 patients qui attendaient une chirurgie depuis plus d'un an, ce chiffre devra passer à 116 en mars 2024, puis à 36 en décembre 2024.

Depuis avril 2022, la cadence a augmenté. Le CIUSSS fait désormais 87 % des chirurgies qu'il pourrait faire alors qu'en plein cœur de la pandémie, on avait dû descendre à 60 %.

On compte 19 % moins de patients en attente depuis plus de six mois, et la liste a diminué de 33 % pour ceux qui attendent une chirurgie depuis plus d'un an.

Les usagers du réseau de la santé rencontrés au-devant du centre hospitalier affilié universitaire régionale à Trois-Rivières avaient hâte de voir ce plan arriver, et espèrent en voir les effets bientôt.

Le CIUSSS MCQ a déjà une entente avec le centre médical spécialisé Alterego à Trois-Rivières, qui a permis de réaliser plus de 2 500 chirurgies de la cataracte supplémentaires en un an.

Le partenariat devrait se poursuivre pour faire diminuer la liste d'attente plus rapidement.«Ça demeure de la chirurgie qui est vraiment faite au public, couverte par la RAMQ, et nous, on devient comme des salles opératoires supplémentaires pour le CIUSSS», a expliqué la médecin spécialiste en rhumatologie et propriétaire du CMS de Trois-Rivières, Dre Clode Lessard.

Elle ajoute que le CIUSSS MCQ est responsable de tout le déroulement de ces opérations de A à Z, ainsi que les listes d'attente.

Cette entente permet même de réaliser jusqu'à 3 000 chirurgies que le CIUSSS ne pourrait pas faire par manque d'espace chaque année.

En revanche, le manque de personnel et le nombre de lits disponibles pourraient freiner les ambitions du ministre Dubé.

Pour les infirmières, qui vivent déjà beaucoup de changement, les impacts se feront encore sentir, ce que déplore la vice-présidente de la FIQ-SPSMCQ pour Shawinigan, Chantal Boucher. C'est qu'encore une fois, le syndicat n'a pas été consulté dans cette entente qui touche les infirmières.

«Elles sont en pénurie et en surcharge elles aussi, ces filles-là qui travaillent dans ces unités-là», a affirmé Mme Boucher.

Des discussions auront lieu avec le personnel médical pour trouver la meilleure façon de se rapprocher d'un taux de reprise de chirurgies à 100 %.