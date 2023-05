«On ne lâchera pas le morceau»: les résidents de L’Isle-aux-Coudres réclament une rencontre avec la ministre des Transports

Insatisfaits des propositions de la Société des traversiers du Québec (STQ), les résidents de L’Isle-aux-Coudres réclament maintenant une rencontre avec la ministre des Transports pour obtenir un meilleur service entre les deux rives.

«C’est la sécurité des insulaires qui est en jeu en ce moment et la STQ fait le choix de prioriser la traversée Québec-Lévis. On se sent vraiment comme des citoyens de deuxième classe», a lancé en cri du cœur Francis Boudreault, porte-parole du comité de mobilisation.

Aux prises avec des problèmes de traversiers depuis des mois, les gens de l’île ne sont pas satisfaits des réponses obtenues lors d’une rencontre publique tenue mardi soir.

«On n’a toujours pas de solution pour encore un mois et demi», a déploré M. Boudreault.

En attendant le retour à l’horaire normal et l’arrivée d’un deuxième traversier, les résidents de l’île ont réclamé mardi que le NM Alphonse-Desjardins, qui est l’un des deux bateaux effectuant la liaison Québec-Lévis, soit acheminé à L’Isle-aux-Coudres, «d’ici vendredi» au plus tard. Ils ont cependant eu une fin de non-recevoir.

«C’est carrément une question politique. Geneviève Guilbault [la ministre des Transports] a annulé le troisième lien. Elle se voit bien mal enlever le bateau à Québec. C’est juste ça l’histoire. Ils attendent d’avoir un mort sur la conscience», a ajouté le porte-parole.

Renforts à venir

La présidente-directrice générale de la STQ, Greta Bédard, est sensible à la grogne des insulaires.

«On peut comprendre que le service donné ne leur donne pas confiance. C’est notre objectif. À la base, tant qu’on n’aura pas réglé ça, ils ne peuvent pas être satisfaits. Ils ont besoin de prévisibilité pour planifier leur vie quotidienne et un service en continu», a-t-elle indiqué en entrevue avec Le Journal.

Selon elle, dans dix jours, les insulaires et les touristes pourront compter sur un service plus régulier. Le fournisseur actuel, la firme Logistec, qui est responsable du NM Svanoy, termine la formation d’un capitaine qui viendra s’ajouter à l’équipe.

À l’heure actuelle, le service de traverse est interrompu entre midi et 15h pour que le capitaine puisse avoir une période de repos. L’absence de service est comblée par un hélicoptère.

Le NM Félix-Antoine Savard, qui s’est échoué en février dernier, devrait sortir du Chantier Davie le 8 juin. Il sera en fonction à la traverse de L’Isle-aux-Coudres au plus tard le 16 juin, après son rodage.

«On veut donner les deux navires [les NM F-A-Savard et Svanoy] pour la saison touristique aux résidents de l’île et aux visiteurs. Pour le moment, ils vivent des inconvénients, mais on travaille à rétablir tout ça dans les prochaines semaines en vue de la saison estivale», a assuré Mme Bédard.

Imposante mobilisation

Les membres du comité de mobilisation, qui ont recueilli près de 1000 lettres d’appui, réclament une rencontre avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

«Nous sommes reconnus pour avoir une détermination hors du commun. Nous ne reculerons devant rien pour obtenir notre seul lien qui est essentiel à notre sécurité et à la pérennité de notre île: un service de traversier sécuritaire, fiable et efficace», a ajouté Francis Boudreault.

Ce qu’ils ont dit

«C’est une situation temporaire qui va se résorber dans maximum deux semaines», Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ.

«On ne lâchera pas le morceau», Francis Boudreault, membre du comité de citoyens qui est à l’origine du mouvement de mobilisation.

«Avec le Svanoy, si on en a encore pour 10-12 jours à avoir des interruptions de service durant la journée, ça va être tout le temps la même maudasse d’affaires», Christyan Dufour, maire de L’Isle-aux-Coudres.