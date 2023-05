Rattrapage des chirurgies en Estrie: une cible impossible à atteindre, disent les infirmières

1648 personnes en Estrie sont en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an. Le plan de rattrapage annoncé mercredi par le ministre de la Santé Christian Dubé vise à faire passer ce nombre à 216 d’ici la fin de l’année 2024, un objectif «totalement impossible à atteindre» selon le syndicat qui représente les infirmières et les inhalothérapeutes de la région.

Christian Dubé mise sur le volontariat des infirmières pour travailler au bloc opératoire les soirs et les fins de semaine afin de rattraper le retard pris pendant la pandémie.

«Nos membres sont déjà à bout de souffle, elles ne peuvent pas travailler 70 heures par semaine, a affirmé la présidente de la FIQ Estrie, Stéphanie Goulet. Et on va les mettre où ces patients-là après leur opération? On ferme des lits sur les étages actuellement.»

Stéphanie Goulet croit que la solution passe par de meilleures conditions de travail et une meilleure attraction/rétention du personnel soignant. «Que le ministre arrête de mettre de la pression sur les infirmières, qu’il commence par améliorer les conditions de travail et après on pourra mettre des objectifs réalistes. Je me demande dans quel monde il vit. J’ai hâte qu’il y ait quelqu’un qui comprend notre réalité à la tête et qui prenne les décisions», ajoute-t-elle.

Actuellement, les blocs opératoires du CIUSSS de l’Estrie-CHUS fonctionnent à 75 % de leur capacité en raison de la pénurie de personnel. La direction souhaite porter ce nombre à 85 % d’ici le printemps 2024 et 100 % à l’automne 2024, quelques mois seulement avant l’échéancier fixé par le ministre. «C’est très ambitieux, mais moi j’y crois», a commenté la directrice adjointe des services spécialisés, chirurgicaux et cancérologie au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Sonia Lepire.

«On travaille déjà depuis des mois pour améliorer la situation, en formant du personnel en continu au bloc et en réalisant certaines chirurgies en clinique externe. En poursuivant nos efforts et avec l’apport des cliniques privées, je pense qu’on peut y arriver. Je suis motivée et les équipes sont mobilisées», mentionne-t-elle.

Dr Yves Collin, chirurgien au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, parle lui aussi d’une cible ambitieuse. Il émet toutefois une mise en garde sur l’atteinte de cet objectif. «Il ne faudrait pas prioriser à tout prix les patients qui attendent depuis plus d’un an dans le but d’améliorer les statiques au dépends de patients dont l’état nécessite une prise en charge plus prioritaire.»