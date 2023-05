Sans-abris et réfugiées: une troupe de scouts hors de l’ordinaire à New York

Une troupe de scoutes dédiée à des réfugiées et des sans-abris à New York aurait vendu pour plus de 1,6 million $ US (environ 2 millions $ CA) en biscuits depuis 2017, permettant à des jeunes filles infortunées de participer à diverses activités.

«C’est déjà assez décourageant et effrayant [de vivre dans un refuse].

C’était excitant de voir les filles participer et rire ensemble dans une salle», a relaté Giselle Burgess, qui a mis sur pieds la Troupe 6000 alors qu’elle vivait elle-même dans un refuge avec ses cinq enfants, a rapporté CNN mardi.

À l’heure actuelle, la troupe de scoutes bénéficierait à plus de 2500 jeunes filles et leurs mères, au travers de 20 refuges de la grande région de New York.

Elle aurait également inspiré l’ouverture d’initiatives similaires au travers du pays.Depuis 2017, la Troupe 6000 aurait réussi à lever plus de 1,6 million $ US (environ 2 millions $ CA) par la vente de ses biscuits.

Ses profits serviraient à organiser des camps d’été, des voyages et des activités pour ses membres qui vivent dans les rues et les refuges de New York.

Elle soutient également les familles dans leur transition vers un domicile, a précisé le média américain.

Depuis janvier, le projet aurait ouvert ses bras aux immigrants et aux chercheurs d’asile, qui seraient plus de 60 000 à s’être tourné vers le Département des services aux sans-abris de la ville, depuis le printemps dernier, a-t-il poursuivi.

«Cette population de jeunes femmes a vu des évènements incroyablement traumatisants.

Et cela est au centre de ce qu’on doit faire. On doit prendre soin d’elles et leur montrer qu’elles méritent ces soins» a indiqué la PDG des Filles Scouts du Grand New York, Meridith Maskara, à CNN.