Tom Hanks n'est pas toujours exemplaire sur les plateaux de tournage!

L'acteur et cinéaste de 66 ans a publié son premier roman, «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece», inspiré de sa propre carrière.

Lors d'une interview accordée à la BBC, la star de Forrest Gump a révélé que son roman mettait en scène une série de personnages, dont un acteur masculin imbu de sa personne et très obstructif, qui perturbe et retarde le tournage.

Il a déclaré à la BBC: «j'ai moi-même vécu chacun de ces moments de comportement sur un plateau de tournage».

«Tout le monde n'est pas au mieux de sa forme tous les jours sur un plateau de tournage», ajoute-t-il.

L'acteur poursuit: «j'ai connu des jours difficiles en essayant d'être un professionnel alors que ma vie s'effondrait à plus d'un titre et qu'il fallait que je sois drôle, charmant et aimant - et c'est la dernière chose que je ressens.»

L'acteur de «Nuit blanche à Seattle» a ensuite évoqué le «péché capital dans l'industrie cinématographique»: le retard.

«Ce qui ne peut pas se produire sur un film, c'est que quelqu'un ne peut pas jouer avec le timing, la durée du tournage ou le budget. Vous seriez surpris, ajoute-t-il, de voir combien de personnes savent qu'elles peuvent s'en tirer, et se font dire qu'elles peuvent s'en tirer, parce qu'elles portent le film sur leurs épaules. »

Dans le roman, il fait référence à des acteurs qui sont «des pleurnichards, des épaves psychologiques, des alcooliques dans le wagon, des toxicomanes hors du wagon... et plus de quelques querelles entre les talents».

«The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece» a été publié le 9 mai 2023.