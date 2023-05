Tom Holland est sobre depuis plus d'un an

Tom Holland est sobre depuis 16 mois.

Dans une entrevue pour Entertainment Weekly, la vedette de 26 ans a évoqué son rôle du criminel Danny Sullivan dans la nouvelle série de thriller psychologique, The Crowded Room, et les conséquences que cela avait eu sur sa santé mentale. Il a révélé ne pas voir toucher à l'alcool depuis un an et quatre mois, et a déclaré que « se renseigner sur la santé mentale et son pouvoir, et parler aux psychiatres des difficultés de Danny et Billy avait été si instructif pour (sa) propre vie ».

L'acteur de Spider-Man a révélé que l'aspect mental du travail lui avait paru intense et qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour « se remettre » de son rôle et revenir à la réalité. Il n'arrivait plus à se détacher de Danny Sullivan neuf mois après le début du tournage.

AFP

« Je me voyais en lui, dans ma vie personnelle. Je me souviens d'un léger pétage de plomb chez moi, quand je me suis dit que j'allais me raser la tête parce que je pensais que c'était le seul moyen de sortir du personnage », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Nous étions à la moitié du tournage donc j'ai décidé de ne pas le faire... C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. »

La série, qui s'inspire du livre de 1981 de Daniel Keyes, The Minds of Billy Milligan, raconte l'histoire d'un jeune homme arrêté pour un crime choquant et d'un enquêteur improbable qui doit résoudre le mystère avant que le vrai criminel ne frappe à nouveau.