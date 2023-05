Un nouveau service de fourrière arrive bientôt à Matane

La ville de Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, a trouvé une solution pour assurer le service de fourrière sur son territoire, qui n’était plus assuré depuis la faillite de l’ancien mandataire, en début d’année.

En février, la ville a organisé une consultation citoyenne pour trouver des pistes de solution.

La prise en charge du service de fourrière sera faite par l’organisme les Ateliers Léopold-Desrosiers, a-t-on confirmé mercredi. Le maire de Matane se réjouit de cette alliance.

«Je suis très fier de cette annonce-là, la population méritait d’avoir un service et les Ateliers Léopold-Desrosiers, avec ses quelques 200 employés, vont être capables de faire un suivi», a affirmé le maire de Matane, Eddy Métivier.

La municipalité et l’organisme tentent actuellement d’identifier un bâtiment pour installer les locaux.

Ils espèrent être en opération en juillet, mais la Ville confirme que le service sera offert, au plus tard, en septembre.

Les Ateliers Léopold-Desrosiers souhaitent aussi offrir de nouveaux services pour les propriétaires d’animaux.

«Le plus vite possible, on veut partir la partie garderie, et j’ai des employés qui commencent à me dire, peut-être des cours de toilettage, je ne sais pas où ça peut aller, mais on va travailler ce créneau de la même façon que l’on travaille tous nos autres créneaux», a confirmé la directrice des Ateliers Léopold-Desrosiers, Lucie Lapointe.

La Ville de Matane demande aussi aux résidents d’inscrire leurs animaux et de faire l’achat d’une médaille.

Les coûts sont de 15$ pour les chats et de 20$ pour les chiens.

Tous les fonds sont remis à l’organisme les Ateliers Léopold-Desrosiers.