Un regroupement de médecins réclament une décentralisation des décisions

Les deux chefs de département du CIUSSS de l'Estrie-CHUS qui ont remis leur démission à la direction, lundi, ne sont pas les seuls à trouver que la décentralisation a mené à une déshumanisation des soins de santé.

C'est aussi le constat que font les 850 médecins membres du Regroupement québécois de médecins pour la décentralisation du système de santé (RQMDSS).

L'organisme, qui se veut apolitique, a vu le jour en juin 2020 en plein cœur de la pandémie.

Plusieurs médecins vivaient alors un sentiment de détresse face à la lourdeur bureaucratique et au sentiment de ne pas avoir l'agilité nécessaire pour être en mesure de bien réagir et de bien soigner les patients.

Ils se sont regroupés et trois ans plus tard, ils sont plus de 850 membres médecins issus de 60 centres hospitaliers au Québec.

La représentante, la Dre Marie-Claude Blouin, qui est aussi ophtalmologiste à l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, n'est pas surprise du constat fait les deux démissionnaires, soit le Dr Benoit Heppell et la Dre Marie-Maud Couture.

«Nous, c'est exactement le constat qu'on fait depuis la formation du regroupement. Donc, on parle de ce même sentiment-là de démobilisation, de désengagement, d'avoir l'impression que les décisions sont prises à distance et de façon centralisée, exactement comme l'expliquait la Dre Couture, sans concertation avec le corps médical.»

Jeudi, le RQMDSS déposera un mémoire à la Commission de la Santé et des services sociaux, dans le cadre du projet de Loi 15.

Il exposera sa vision et ses idées pour que le système de santé actuel reprenne le chemin de l'efficience.