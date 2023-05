Une chanson de Disney pour rassurer une fillette dans l’ambulance

Il est parfois inquiétant et épeurant de devoir partir en ambulance, surtout pour les tout-petits, mais un ambulancier de Strasbourg, en France, a trouvé la technique idéale pour rassurer une petite fille: lui chanter une chanson de Disney.

C’est sur l’air de «L’Histoire de la vie», chanson tirée du «Roi Lion» que Mike Ayden, 37 ans, a rassuré sa jeune patiente. La scène a ensuite été partagée sur TikTok et cartonne depuis le 30 avril dernier.

«Nous avons pris en charge une petite fille qui est fan de Disney! Il était donc logique pour moi de lui proposer la musique du Roi Lion (...) les larmes se sont transformées en sourire», est-il indiqué dans le descriptif de la vidéo.

Nombreuses sont les personnes qui ont commenté la publication, soulignant à la fois le geste, mais aussi de talent de l’homme.

«Quand nous l'avons prise en charge, elle pleurait, elle avait peur. J'ai tout de suite remarqué qu'elle portait un tee-shirt avec un personnage Disney et je lui ai demandé si elle connaissait le roi Lion. Quand elle m'a dit oui, je me suis empressé de lui chanter cette chanson que j'adore et que je chante souvent», a raconté Mike Ayden à la chaîne de télévision française BFM TV.

Faisant des vidéos TikTok pour partager sa passion pour la musique, l’ambulancier a automatiquement demandé la permission des parents afin de capturer ce moment magique. «Tout de suite, ses yeux se sont écarquillés, elle était captivée par moi et la chanson et a tout de suite arrêté de pleurer», a-t-il mentionné.

Il a également souligné que chanter pour ses patients est devenu une habitude. «J'ai compris ma mission aujourd'hui. Prendre en charge les patients et les soulager en chantant. La musique est un véritable cadeau et je veux la donner au plus grand nombre», a dit Mike Ayden.