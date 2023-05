Une hausse tarifaire moyenne de 2,5% au RTC

À partir du 1er juillet, les hausses tarifaires moyennes pour emprunter les bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) seront de 2,5%. Le transporteur qualifie cette augmentation de « hausse modérée visant à offrir des titres abordables et attractifs dans un contexte de reprise d’achalandage ».

Le billet général pour un passage, qui est vendu actuellement à 3,25$, coûtera bientôt 3,40$. Pour le paiement en argent, le coût de 3,75$ demeure inchangé.

L’abonnement mensuel passe de 91,95$ à 94,50$, tandis que l’abonnement mensuel pour les étudiants et pour les aînés de 65 ans et plus grimpe de 61,30$ à 63$.

Créé en 2021, le populaire lot de 20 billets augmente de 2$ et passe ainsi de 59$ à 61$.

Les coûts des deux titres spéciaux du FestiBus, valides pour la période du Festival d’été de Québec, augmenteront légèrement et seront disponibles à partir du 1er juillet.

Vers un retour à 84% de l’achalandage prépandémique

Selon la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche, « la nouvelle grille tarifaire démontre les efforts du RTC pour fidéliser la clientèle, et ce malgré les défis de financement auxquels nous faisons face ».

Cette dernière a ajouté « qu’en continuant de nous ajuster aux habitudes de déplacements des clients et en offrant plus de flexibilité, nous nous plaçons en bonne posture pour atteindre notre objectif de retrouver 84 % de l’achalandage prépandémique d’ici la fin de l’année 2023 ».

La nouvelle grille tarifaire doit être adoptée mercredi soir lors de la réunion régulière du conseil d’administration du RTC. D'ailleurs, cette séance se déroule en présence d'une vingtaine de chauffeurs de bus du RTC qui sont actuellement en négociations pour le renouvellement de leur convention collective. Sans prononcer un mot, ces syndiqués de la CSN ont brandi des pancartes dans lesquelles ils ont exprimé leur opposition à la sous-traitance.