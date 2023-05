Voici quatre façons d'utiliser vos noyaux d'avocats

L'avocat est un des aliments les plus versatiles au monde, mais si les utilisations de sa chair sont innombrables, ce qu'il faut faire du noyau n'est peut-être pas aussi évident. Pour lutter contre le gaspillage, les responsables de l'Organisation mondiale de l'avocat ont proposé quelques bonnes façons de le réutiliser.

Du thé

Les noyaux d'avocat contiennent une multitude de nutriments bénéfiques pour l'organisme. Au lieu de jeter votre noyau à la poubelle, envisagez de préparer votre propre thé.

Placez deux noyaux d'avocat, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de sucre et trois quarts de litre d'eau dans une casserole et portez à ébullition. Une fois que l'eau a pris une couleur rougeâtre, retirez simplement les noyaux et c'est prêt à boire.

Un exfoliant

Les noyaux d'avocat peuvent également être utilisés dans le cadre d'une routine de beauté. Il suffit de prendre quelques noyaux d'avocat, de les tremper dans l'eau pour les ramollir et de les couper en morceaux. Ensuite, passez-les au robot culinaire ou au pilon et au mortier et réduisez-les en petits morceaux granuleux. Mélangez ces morceaux à votre gommage ou à votre nettoyant corporel préféré.

Une balle de massage pour les pieds

Cela ne saute peut-être pas aux yeux, mais le noyau a la forme et la taille parfaites pour servir de balle de massage pour les pieds. Pour en fabriquer une, nettoyez soigneusement votre noyau d'avocat et laissez-le sécher dans un endroit ensoleillé et chaud. Une fois sec, posez-le sur le sol, en plaçant la voûte plantaire dessus, et faites simplement rouler votre pied dans un mouvement circulaire pour soulager la tension et la douleur.

Une teinture rose naturelle

Croyez-le ou non, il est possible de créer une teinture naturelle respectueuse de l'environnement à partir de vos restes d'avocat. Posez vos noyaux d'avocat et leurs peaux dans une casserole et couvrez-les d'eau. Placez le tout sur un feu moyen et laissez mijoter. Au bout d'un moment, vous remarquerez que l'eau commence à prendre une couleur rougeâtre. Retirez la casserole du feu et enlevez les noyaux et les peaux. Une fois le liquide refroidi, vous êtes prêt à appliquer la teinture.