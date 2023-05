Alors que plusieurs Québécois sont aux prises avec l’inflation, un expert dévoile plusieurs méthodes pour garder plus de sous dans ses poches.

En entrevue à l’émission «À vos affaires», le président-directeur général et cofondateur du site Hardbacon, Julien Brault, a partagé quelques trucs simples afin de réduire ses dépenses récurrentes.

Voici donc 7 coups de téléphone payants que vous pouvez effectuer dès aujourd’hui :

1- Frais de carte de crédit

Les cartes de crédits premium viennent généralement avec des frais annuels oscillant entre 80$ et 150$. Néanmoins, ceux-ci ne constituent pas une fatalité, estime Julien Brault.

«Souvent la première année, il y a un congé de frais, donc c’est gratuit. La deuxième année, par exemple, on voit ça sur notre relevé de carte de crédit : 150$. Prenez le temps d’appeler et dites : ‘’je vois que vous avez une offre qui dit qu’il n’y a pas de frais la première année. Pourquoi vous ne me respectez pas comme client.’’ Il faut jouer le jeu», soutient-il.

Le PDG de Hardbacon estime qu’en agissant ainsi, vous avez de très bonnes chances de vous épargner ces frais cette année, puisque la compagnie fera le pari que vous oublierez de rappeler l’année suivante.

2- Frais mensuels de compte-chèques

Un appel à votre banque pourrait aussi faire baisser vos frais mensuels liés à votre compte-chèques. Ça dépend de l’institution financière, prévient toutefois Julien Brault.

«C’est toujours possible de négocier. Sinon, il existe plein de forfaits [...] Ça vaut quand même la peine d’appeler et de se plaindre. Soit qu’on va vous faire un cadeau ou on va vous informer en vous disant : si vous respectez tel critère, je peux vous le rendre gratuit’’», affirme-t-il.

3- Forfait Internet

Appeler votre fournisseur Internet vous permettra parfois de modifier votre forfait et de profiter d’un rabais offert présentement, ou encore de bénéficier des services du département de fidélisation de l’entreprise.

Julien Brault a d’ailleurs récemment effectué ce type d’appel.

«Je me suis plaint et ils m’ont offert pour moins cher 100 MB par seconde de vitesse de téléchargement. Mon but, c’était d’avoir plus rapide, mais j’aurais probablement pu réduire encore plus ma facture si mon but c’était juste de réduire ma facture», raconte le cofondateur de Hardbacon.

4- Forfait cellulaire

Le conseil pour le forfait Internet est tout aussi valable pour votre fournisseur de téléphonie cellulaire.

5- Primes d’assurance auto

Bien qu’il soit souvent impossible de modifier votre contrat avant son échéance, celui-ci est bien souvent d’une durée d’un an. Plusieurs clients se contentent de le renouveler sans poser de questions. Pourtant, ça vaut donc la peine d’appeler lorsque votre contrat est sur le point de se terminer, car il existe plusieurs programmes qui pourraient être avantageux pour vous.

«Un des exemples classiques, c’est que vous êtes en télétravail, vous utilisez très peu la voiture et au moment que vous avez souscrit la première fois à l’assurance, [...] vous l’utilisiez plus», mentionne M. Brault.

Vous pouvez également faire jouer la concurrence afin d’obtenir une réduction de frais et vérifier avec votre employeur si vous ne pourriez pas profiter d’un rabais corporatif.

6- Abonnement au gym

Il faut profiter de ce marché très concurrentiel, martèle Julien Brault,

«Appelez et dites que le concurrent est potentiellement moins cher; regardez ce qu’il est possible de faire. S’il n’accepte pas de vous donner un rabais, des fois c’est possible de geler l’abonnement», propose le PDG de Hardbacon.

«Si on ne demande pas, on ne reçoit pas», ajoute-t-il.

7- Médicaments d’ordonnance

Les prix des médicaments sont les mêmes partout au Québec, mais les honoraires des pharmaciens peuvent varier, indique M. Brault.

«Si vous êtes capables de convaincre votre pharmacien de vous donner, admettons, six mois de prescriptions d’un coup, vous allez payer son honoraire un maximum légal de trois fois», suggère-t-il.

Il est également intéressant de magasiner sa pharmacie pour en trouver une où les honoraires seront moins élevés.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.