Adaptation aux changements climatiques: Lévis présente sa stratégie... sans abandonner un 3e lien autoroutier

Lévis a dévoilé ce matin sa stratégie d’adaptation aux changements climatiques que Gilles Lehouillier qualifie «d’audacieuse», mais le maire continuera de militer pour un troisième lien faisant une grande place à l’automobile.

L’électrification des transports, une plus grande place au transport en commun, la protection des milieux naturels, des exigences plus élevées pour le développement résidentiel, commercial et industriel, Lévis doit passer à l'échelon supérieur «pour se maintenir comme la ville n°1 pour l’indice du bonheur», estime M. Lehouillier.

Mais il opine qu’un troisième lien, reliant les autoroutes 20 et 40, est toujours une nécessité, prédisant notamment une augmentation de la population dans la ville en raison de l’immigration.

«J’ai vu le nouveau pont Champlain à Montréal, les milliards dans le tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine, ils font une large place à l’auto.»

Par ailleurs, M. Lehouillier est fermé à la proposition de citoyens de l’Isle-aux-Coudres que le seul traversier actuellement en service entre Québec et Lévis, l’Alphonse-Desjardins, aille leur prêter renfort.

«C’est rendu qu’on n’aurait plus de traversier? On est aussi bien de fermer la shop», a-t-il raillé.