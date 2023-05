Aide d’urgence: jusqu’à 100 millions $ pour les entreprises agricoles

Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi la création d’un compte d’aide d’urgence pour les entreprises agricoles du Québec touchées par l'inflation pouvant aller jusqu’à 100 millions $.

Grâce à cette nouvelle mesure, les entreprises admissibles pourront ainsi bénéficier d'une garantie de prêt de fonds de roulement de 50 000 $ sans remboursement de capital et d'intérêts pour les trois premières années.

Cet appui financier pourrait atteindre 100 millions $.

«Cette initiative sera mise en place pour soutenir la relève et les agriculteurs qui éprouvent des difficultés financières ou qui entrevoient des besoins de liquidités à court terme notamment en raison de la hausse des taux d'intérêt», a précisé le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, jeudi, par voie de communiqué.

Ce nouveau compte d'aide d'urgence s'ajoute aux divers programmes d'assurance et de protection du revenu, qui tiennent compte de la fluctuation des prix et des coûts de production.

«Avec les aides annoncées aujourd'hui, nous nous assurons de rendre disponibles rapidement des liquidités dont nos agriculteurs peuvent avoir besoin pour poursuivre leurs activités. On souhaite ainsi ne laisser personne derrière, particulièrement les jeunes agriculteurs, qui sont la relève du secteur», a déclaré André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

De son côté, le président-directeur général de La Financière agricole du Québec, Ernest Desrosiers, s’est dit «conscient que la situation inflationniste actuelle est source d'inquiétude» pour certains agriculteurs.

«Des sommes seront disponibles afin que nos producteurs puissent poursuivre leurs activités tout en ayant suffisamment de liquidités à court terme pour assurer la continuité de leurs activités», a-t-il ajouté.