Les règles d'hygiène des mains ne sont pas toujours respectées par le personnel de santé

Les règles d'hygiène des mains ne sont pas toujours respectées par les professionnels dans les établissements de la santé du Bas-Saint-Laurent, et le taux de conformité de l’hygiène des mains du personnel y est même à la baisse.

Selon l'audit annuel obligatoire qui a été réalisé, ce taux se situe à 66%, ce qui représente un léger fléchissement par rapport aux années précédentes. La cible ministérielle est de 80 %.

Les autorités de la santé doivent vérifier, chaque année, si les professionnels de la santé se lavent les mains fréquemment, notamment avant d'entrer dans une chambre d’un usager et à la sortie d’une chambre d’un usager.

Des mesures sont prises quatre fois par année pour calculer ce taux de conformité. Les observations touchent les professionnels de la santé, soit les médecins, les infirmières et les infirmières auxiliaires.

Un plan d'action est donc mis en place au CISSS du Bas-Saint-Laurent pour améliorer ces performances et mobiliser les équipes.

La stratégie sera suivie par la haute direction. Les gestionnaires seront d'ailleurs davantage impliqués.

«On a vraiment une attente qu’on améliore nos taux, que ça ne fléchisse pas davantage comme on a observé au cours de la dernière année. Alors, c’est pour ça qu’on en fait une priorité organisationnelle, mais naturellement, on veut que ça s’inscrive dans un processus d’amélioration continue, dans une amélioration de nos pratiques cliniques au sein de l’organisation. Mais oui c’est important, parce qu’on croit fermement que si les gens se lavent bien les mains, ça va venir réduire le risque que des usagers et que les travailleurs puissent contracter des virus ou des bactéries», a expliqué la directrice des soins infirmiers adjointe au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Ouellet.

Le réseau de la santé mobilisera aussi les visiteurs dans une campagne à l'automne afin de les impliquer davantage.

Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, le taux de conformité de 66 % est relativement similaire à d'autres centres de santé de la province.