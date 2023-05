Canada 2100: Ottawa se dissocie de l’Initiative du siècle en copiant ses idées

Le ministre fédéral de l’Immigration Sean Fraser se dissocie entièrement de l’Initiative du siècle, qui veut porter à 100 millions le nombre de Canadiens à l’horizon de 2100, tout en faisant un copier-coller de ses grands principes.

«Permettez-moi, monsieur le président, d’être très clair: l’Initiative du siècle, le Century initiative, n’est pas la politique du gouvernement fédéral. C’est moi qui ai avancé le niveau d’immigration dans la Chambre des communes [...]», a lancé M. Fraser aux Communes jeudi matin.

Par courriel, l’attachée de presse du ministre explique que «le gouvernement n'adhère pas aux conclusions de l’Initiative du Siècle et n’a pas pour objectif de porter la population du Canada à 100 millions de personnes d'ici 2100».

En comité parlementaire l’automne dernier, monsieur le ministre Fraser déclarait ceci : «Je peux vous assurer, de mon point de vue en tant que personne qui tient le stylo pour établir le plan des mesures d’immigration, que l’influence qui a été exercée sur moi venait du milieu des affaires canadien.»

Des liens indéniables

Les liens entre l’organisation issue du milieu des affaires de Toronto et le gouvernement Trudeau sont pourtant multiples.

Un des cofondateurs de l’Initiative est Dominic Barton, ancien dirigeant de la firme McKinsey qui est devenu ambassadeur en Chine en 2019 dans la foulée de l’affaire des deux Michaels.

Après son élection en 2015, Justin Trudeau a mis sur pied le Conseil consultatif en matière de croissance économique, qui était présidé par... Dominic Barton, toujours à la tête de McKinsey à l’époque.

Le rapport du Conseil, déposé en 2016, suggérait de hausser les seuils d’immigration de 300 000 à 450 000 sur cinq ans.

Le plan du ministre Fraser dévoilé à l’automne vise l’accueil de 500 000 immigrants par année dès 2025 avec l’économie et la pénurie de main-d’œuvre comme principal motif.

Questionnés sur la protection du français et du poids du Québec dans la fédération, l’Initiative du siècle et le gouvernement répondent à l’unisson qu’il revient au Québec d’utiliser «les outils» qu’il détient déjà pour augmenter ses seuils et accueillir le nombre de francophones qu’il lui faut.

Un vote pour rejeter l’idée

Le Bloc québécois s’est saisi du dossier et forcera le Parlement à voter, lundi, sur une motion pour «rejeter» la vision de l’Initiative du siècle.

Selon le chef bloquiste Yves-François Blanchet, «les Québécois sont patients, sont généreux, sont accueillants, mais ils sont nombreux à réaliser que la politique en immigration suggérée par Mackenzie, qui prend ses chèques en rigolant, menace l'existence même du peuple québécois et ils vont vouloir agir».