Cet homme tente de parcourir la longueur de l'Afrique à la course en seulement 240 jours

Les déserts étouffants, les forêts tropicales géantes et la faune dangereuse ne sont que quelques-uns des obstacles auxquels Russell Cook devra faire face alors qu'il tente d'accomplir la tâche gargantuesque de parcourir toute l'Afrique à la course.

Partant du point le plus au sud de l'Afrique du Sud, le Britannique de 26 ans vise à atteindre le point le plus au nord de la Tunisie d'ici Noël.

Cela équivaut à courir 360 marathons en 240 jours.

Soutenu par une petite équipe d'amis, Cook traversera 16 pays dans ce qui promet d'être une expédition physiquement exigeante, mentalement épuisante et logistiquement difficile alors qu'il amasse des fonds pour The Running Charity et Water Aid.

Au cours des deux premières semaines de son périple, Cook a parcouru plus de 50 kilomètres par jour à travers l'Afrique du Sud et est maintenant rendu en Namibie où il devra affronter l'implacable désert du Namib.

Il n'a découvert la puissance de ses jambes que plus tard dans la vie, mais a déjà accompli des exploits incroyables, notamment, courir d'Istanbul à Londres et terminer un marathon en tirant une voiture.

Cauchemar logistique

La petite équipe de Cook a rencontré des problèmes à presque toutes les étapes du processus de planification.

Le voyage devait initialement se faire à l'envers, mais Cook est finalement arrivé au Cap, en Afrique du Sud et était impatient de commencer.

À partir de là, il a commencé à relever le défi gigantesque un jour à la fois, surmontant tous les problèmes qu'il a rencontrés en cours de route. Jusqu’à présent, il n'y a apparemment rien, grand ou petit, qui puisse le détourner de sa mission.