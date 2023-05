«Club de lecture: le chapitre suivant»: elles sont increvables et c’est tant mieux!

Il est tellement rare de voir des femmes de plus de 60 ans à l’écran que l’initiative mérite d’être saluée... mais cela ne rend pas le film bon pour autant.

Paresseux, médiocre, inutile, etc., les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce second opus signant le retour du quatuor d’amies composé de Vivian (Jane Fonda), Diane (Diane Keaton), Sharon (Candice Bergen) et Carol (Mary Steenburgen).

Ce «Club de lecture: Le chapitre suivant», placé sous le signe de «L’alchimiste» de Paolo Coehlo, débute par un montage des conversations pandémiques via Zoom des quatre amies – l’un des rares moments inspirés de cette production – pour enchaîner sur le mariage prochain de Vivian et Arthur (Don Johnson). Et puisque le quatuor rêve d’aller en Italie, plus précisément en Toscane, pourquoi ne se paieraient-elles pas un voyage outre-Atlantique?

Je vous épargne le résumé fastidieux de leurs péripéties à peine crédibles – valises volées, visites de musées, sauvetage en hélicoptère, rencontres inopinées, etc. – pour vous dire l’essentiel: le Prosecco coule à flots et on a droit à de rapides images de Rome, Venise et la Toscane assorties de scènes d’essayage de robes de mariées – une sorte de «Bridesmaids» sous tranquillisant.

L’invisibilisation systématique des actrices à Hollywood débute à 40 ans. Alors que les hommes de leur âge sauvent encore le monde, les femmes sont trop vieilles – je vous rappelle que Robert Downey Jr., alias Iron Man et Sherlock Holmes, a 58 ans, que Tom Cruise, alias Top Gun et Ethan Hunt, va fêter ses 60 ans et que Brad Pitt le sexe-symbole aura 59 ans à la fin de l’année. En revanche, impossible pour les femmes de prétendre à quoi que ce soit, surtout pas à être des partenaires romantiques, et elles sont alors – lorsqu’elles obtiennent des rôles – systématiquement reléguées à une fonction, souvent grognonne, (grand)maternelle. Puis, au-delà de 50 ans, les femmes sont tout simplement considérées comme des denrées périmées.

C’est pour cette unique raison que l’on ne peut que louer les deux «Club de lecture». Car Jane Fonda a 85 ans, Diane Keaton et Candice Bergen, 77, et Mary Steenburgen est la benjamine du groupe à 70 ans. Oui, levons-leur collectivement notre chapeau, saluons-les, admirons les dialogues saupoudrés des grivoiseries (oui, à Hollywood, la sexualité des femmes semble soumise à leur fécondité) et la passion intacte que ces femmes iconiques éprouvent pour leur métier. Pour la qualité et l’intérêt du long métrage, cependant, on repassera.

Note: 2 sur 5